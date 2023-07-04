Могила на заднем дворе: в Норвегии обнаружили меч и артефакты эпохи викингов (фото)

Неожиданно для норвежских супругов обычный ремонт дома привел к археологической находке. Оддбьерн Холум Хайланд и его жена Анна наткнулись на интригующий объект, торчащий из земли в их саду.

Инцидент произошел 30 июня за домом супругов Сетесдалсхаус, историческим домом 1740 года, расположенным в регионе Сетесдал на юге Норвегии. Изначально Хайланд намеревался раскопать лишь небольшую часть склона, чтобы создать дополнительное пространство между домом и землей, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда он расчищал траву и верхний слой почвы, то наткнулся на продолговатый камень, который сначала не обратил на него внимания и отложил в сторону. Продолжая копать, Хайланд был поражен, когда железный предмет неожиданно появился под верхним слоем почвы.

К его удивлению, этот железный предмет безошибочно оказался похожим на лезвие меча. Интрига усилилась, когда мужчина, высыпая грунт из ведра, обнаружил рукоятку.

Норвегия может похвастаться внушительной коллекцией мечей викингов, которая насчитывает около 3 500 известных образцов. Аналогично, наличие могил с оружием не является чем-то необычным.

Однако находка меча викинга и места захоронения является чрезвычайно редким явлением. Примечательно, что могила, о которой идет речь, содержала удивительно хорошо сохранившиеся артефакты. Также археологи обнаружили копье, стеклянные бусины, бронзовую брошь и пряжку от ремня.

Осознавая важность камня, на который он изначально наткнулся, Хайланд обратился к интернету за дополнительной информацией. В своих поисках он наткнулся на чрезвычайно похожий меч эпохи викингов, найденный в другом регионе Норвегии некоторое время назад.

Прислушавшись к советам, которые археологи часто дают широкой общественности в таких ситуациях, Хайланд прекратил раскопки и обезопасил артефакт, после чего немедленно сообщил о своей необычайной находке муниципалитету округа.

Находка меча викинга и места захоронения является чрезвычайно редким явлением Фото: Joakim Wintervoll

На следующий день на место происшествия прибыли археологи Йоаким Винтерволл из муниципалитета округа Агдер и Йо-Симон Фршауг Стокке из Музея истории культуры Осло, чтобы исследовать находку. Их экспертная оценка не оставила никаких сомнений: это место когда-то служило местом последнего упокоения викинга.

Датировка находки зависела от характеристик самого меча. Найденные фрагменты составляли меч длиной 70 см, а лезвие в самом широком месте имело 5 см. Дизайн рукояти зависел от модных тенденций, и специфический стиль рукояти, найденной в Сетесдале, указывает на временные рамки, охватывающие конец 800-х — начало 900-х годов.

Ранее Фокус писал о раскопанных тайнах: что на самом деле означают древние англосаксонские кольца из слоновой кости.

А также мы рассказывали о невероятном везении на 30 тыс. долларов: мужчина нашел артефакт викингов, которому сотни лет.