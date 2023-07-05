Троянский спаситель. Ученые проникли внутрь раковых клеток и заставили их самоуничтожиться

Ученые из Тель-Авивского университета переломили ход борьбы с раком с помощью мРНК, заставляя опухолевые клетки производить своего собственного убийцу

Исследователи обнаружили новый способ борьбы с раком, используя ту же технологию, что и для борьбы с COVID-19 — мессенджер РНК или сокращенно мРНК. Это новый смелый подход, при котором раковые клетки ловко обманывают, заставляя их вырабатывать токсин, который в конечном итоге приводит к их гибели, пишет New Atlas.

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Внутри каждой живой клетки есть крошечные фабрики, известные как рибосомы. Эти рибосомы создают белки, следуя инструкциям или "чертежам", предоставленным молекулами мРНК. Ученые обнаружили, что они могут изменять эту систему, чтобы генерировать полезные белки по мере необходимости.

Вы можете вспомнить термин мРНК в связи с недавней пандемией COVID-19 и разработанных от него вакцин, в основе которых лежал именно мРНК. В этих вакцинах мРНК используется для того, чтобы дать указание клеткам вырабатывать безвредную версию белка шипа вируса, который помогает нашей иммунной системе распознать вирус и бороться с ним.

Сейчас научное сообщество изучает возможности применения этой технологии в лечении рака, в период после пандемии. Идея заключается в том, чтобы использовать мРНК для создания белков, похожих на те, которые образуются в опухолях. Эти белки могут стимулировать нашу иммунную систему к борьбе с раком, особенно в сочетании с другими методами лечения, такими как иммунотерапия.

Однако ученые из Тель-Авивского университета применили другой, еще более интересный подход. Они разработали мРНК-метод лечения рака, в котором мРНК закодирована для создания токсина, который обычно создают только бактерии. Затем эти модифицированные молекулы мРНК заключаются в липидные наночастицы и вводятся непосредственно в опухоли, доставляя вредные чертежи в нежелательные образования. Это заставляет раковые клетки вырабатывать токсин и эффективно уничтожать себя. Этот подход может стать более безопасной альтернативой химиотерапии, которая, как известно, наносит вред и здоровым клеткам.

Профессор Дэн Пир, соавтор исследования, пояснил: "С помощью простой инъекции в опухоль мы можем побудить раковые клетки к самоуничтожению, не причиняя вреда здоровым клеткам. Самое приятное, что в отличие от химиотерапии у раковых клеток меньше шансов выработать устойчивость к такому лечению. При необходимости мы всегда можем перейти на другой токсин".

В первых испытаниях на мышах с меланомой одна инъекция этого препарата уничтожила от 44 до 60% раковых клеток. Рост опухолей замедлился, и выживаемость мышей значительно повысилась, без каких-либо заметных побочных эффектов.

Однако эти исследования находятся на ранней стадии, и важно не спешить с выводами. Хотя полученные результаты многообещающие, они не гарантируют такого же результата у людей. Прежде чем рассматривать этот метод лечения для испытаний на людях, необходимо провести более масштабные испытания на разных животных. Возможно, это новаторское исследование не является панацеей, но оно, безусловно, представляет собой новое и направление в лечении рака, имеющее потенциал.

Ранее Фокус писал о тестировании универсальной прививки от гриппа, на основе мРНК. Данный этап гонки за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Также Фокус писал о новом способе проверки на рак на дому, с помощью всего одного анализа. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.