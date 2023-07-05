Путешествие в Царство Мертвых через "фальшивую" дверь. Найдена усыпальница Древнего царства

Дуат, древнеегипетский термин, означавший "подземный мир", был сферой за пределами материального мира, куда люди переходили после смерти. Эта концепция имела важное значение в жизни древних египтян, влияя на их образ существования.

Согласно египетским верованиям, после смерти дух человека путешествовал через Дуат, чтобы попасть к Осирису, умершему царю подземного мира. Достижение надлежащей погребальной гробницы и мумификация были решающими усилиями для людей, которые хотели достичь этого священного места, пишет Express.co.uk.

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Эти места захоронения, вместе с их сложными процессами, не только защищали душу, но и хранили важные артефакты и предметы, которые часто хоронили вместе с умершими в гробницах. Гробница Тутанхамона является прекрасным примером, в ней содержится более 5 000 предметов, в том числе мумифицированные останки его преждевременно умерших дочерей.

Каждая реликвия и предмет имели определенное предназначение и значение в путешествии к Дуату. Древние египтяне верили, что присутствие умерших дочерей Тутанхамона поможет ему защититься от злых духов и демонов.

Недавно команда египтологов во главе с Ахмедом Зикри сделала интригующее открытие — чрезвычайно редкую гробницу периода Древнего царства, датированную примерно 2649-2130 годами до нашей эры. Эта находка пролила свет на относительно неисследованную эпоху египетской истории.

Войдя в гробницу, команда наткнулась на хорошо сохранившиеся надписи, украшавшие одну из стен. Исследователи были поражены, надпись была удивительно красивой и свежей, как будто ее сделали в тот же день — свидетельство того, что гробница не потеряла своей привлекательности.

Войдя в гробницу, команда наткнулась на хорошо сохранившиеся надписи, украшавшие одну из стен Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Расположенные в самом центре гробницы, эти надписи имели большое значение, украшая панель, известную как "фальшивая дверь". Они символизировали магические ворота в потусторонний мир.

Древние египтяне верили, что для того, чтобы душа, известная как Ба, могла странствовать потусторонним миром и в конце концов вернуться, необходим портал. Этот портал облегчал переход между мирами.

Изысканные украшения, обрамлявшие двери, передавали статус и сущность владельца гробницы. Египтолог Алиа Исмаил объяснила, что эти сложные конструкции включали титулы, имя и изображение человека, вписывая каждую возможную деталь в ограниченном пространстве.

После тщательного исследования удалось идентифицировать владельца гробницы. Изображения на дверях раскрыли имя Пинимос.

Один из титулов, упомянутых на дверях, указывает на важное положение Пинимоса во времена Старого Царства, обозначая его как королевского знакомого. Исмаил объяснила, что этот титул касался лиц, которые имели близкие отношения с царем, как правило, принадлежали к его ближайшему окружению — советникам, министрам и высокопоставленным чиновникам.

Во времена Древнего царства фараоны обладали абсолютной властью и огромными богатствами, что делало их очень востребованными партнерами в потустороннем мире. Господин Зикри подчеркнул стремление людей той эпохи установить близость к царю, отметив, что для Пинимоса вписать свое имя в гробницу как лица, известного царю, было похоже на обладание пропуском ко второй фазе потусторонней жизни.

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