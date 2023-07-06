Шарики со дна Тихого океана: найдено больше доказательств в пользу аппарата инопланетян (фото)

Ученые из Гарвардского университета нашли больше доказательств искусственного происхождения обломков межзвездного объекта.

Группа исследователей из Гарвардского университета, США, которые обнаружили 50 сферических фрагментов на дне Тихого океана, считают, что они могут быть обломками космического аппарата внеземной цивилизации, пишет Daily Mail.

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Ученые под руководством известного "искателя инопланетян" Ави Леба из Гарварда недавно завершили проведение исследовательской экспедиции у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Здесь на глубине в почти 1,7 км, как уже писал Фокус, на дне Тихого океана были обнаружены 50 железных сфер. Ученые считают, что это обломки межзвездного объекта IM1, который упал на Землю еще в 2014 году.

Исследователи доставили найденные предметы в лабораторию Калифорнийского университета в Беркли для проведения их тщательного анализа. На данном этапе Леб и его коллеги считают, что эти фрагменты кажется имеют искусственное происхождение, а потому могут быть обломками инопланетного космического аппарата.

Как показал анализ состава фрагментов, он является аномальным и отличается состава искусственных сплавов, созданных человеком или же состава астероидов, от которых могут отколоться подобные объекты.

Ученые из Гарвардского университета нашли больше доказательств искусственного происхождения обломков межзвездного объекта Фото: Daily Mail

По словам ученых, межзвездный объект, прибывший на Землю упал на планету со скоростью в примерно 160 тысяч км/час и выдержал давление в океане, которое в 4 раза превышает давление, которое может разрушить обычный метеорит, состоящий из железа и никеля.

Как показал анализ все найденные фрагменты почти полностью состоят из железа, а потому являются чрезвычайно прочными т отличаются от почти всех известных метеоритов. И это является доказательством того, что вероятно они могут быть обломками межзвездного корабля внеземной цивилизации.

Напоминаем, что Ави Леб собрал 1,5 млн долларов для организации этой поисковой экспедиции, чтобы найти доказательства своей теории о том, что межзвездный объект IM1 все-таки был создан искусственно.

Группа исследователей из Гарвардского университета, США, которые обнаружили 50 сферических фрагментов на дне Тихого океана, считают, что они могут быть обломками космического аппарата внеземной цивилизации Фото: Daily Mail

Одним из главных достижений первого этапа изучения найденных необычных космических предметов, ученые считают то, что они доказали, что данные сферы точно прибыли из-за пределов Солнечной системы. То есть они точно являются обломками межзвездного объекта. И это подтверждает предварительные теории, выдвинутые еще в 2022 году.

Одним из главных достижений первого этапа изучения найденных необычных космических предметов, ученые считают то, что они доказали, что данные сферы точно прибыли из-за пределов Солнечной системы Фото: Daily Mail

По словам Леба, поведение и состав объекта IM1 не похожи на большинство известных метеоритов и астероидов, но нужно изучить еще один вариант возможного естественного происхождения межзвездного объекта. Некоторые учены, да и сам Леб еще 30 лет назад предполагали, что во время взрывов некоторых сверхновых в космос могут улетать своеобразные "железные пули". То есть межзвездный объект IM1 может оказаться именно такой "пулей", которую выбросила взорвавшаяся огромная звезда.

По словам ученых, дальнейшее исследование даст более точный ответ на вопрос, имеют ли эти фрагменты с дна Тихого океана естественное или все же искусственное происхождение, как и предполагает Леб.

Ави Леб Фото: Daily Mail

В то же время, Леб заявил о том, что еще один межзвездный объект под названием IM2 также имел аномальную скорость и траекторию полета, когда упал на Землю. Этот объект был в 8 раз больше, чем IM1 и упал в Атлантический океана у берегов Португалии.

Леб считает, что это также может быть частью инопланетного космического аппарата, который совершил аварийную посадку на нашу планету. Ученый предполагает, что IM2 распался на гораздо более крупные фрагменты, которые будет легче обнаружить. И в ближайшие годы будет организована подобная нынешней поисковая экспедиция.

Ави Леб считает, что на Землю упал космический аппарат инопланетян или даже несколько, которые были отправлены внеземным разумным видом, или видами, миллионы лет назад.

Фокус уже писал о том, что согласно предположениям ученых, инопланетяне, которых мы обнаружим скорее всего не являются существами "из плоти и крови". Они давно модифицировали себя таким образом, чтобы выжить во время межзвездных путешествий. И люди сделают с собой в будущем то же самое для того, чтобы колонизировать другие планеты.