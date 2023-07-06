Спас других. Ученый поймал самую смертоносную змею в мире для противоядия и умер от нее же

В смелом стремлении помочь в исследовании противоядия Кевин Бадден, опытный герпетолог, отважился в смертельно опасную местность Квинсленда в погоне за живой змеей тайпана.

В 1950 году амбициозный молодой герпетолог, увлекавшийся змеями, взялся за смелую миссию — добыть живой экземпляр одной из самых смертоносных рептилий в мире. Его целью было внести свой вклад в исследования, направленные на разработку эффективного противоядия, пишет IFLScience.

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Кевин Бадден, несмотря на свою молодость, имел большой опыт охоты на змей. Местные газеты ранее освещали его уникальное увлечение — ловлю ядовитых змей, отмечая его невероятный рекорд — отлов 59 змей в течение года. Стоит отметить, что во время этих встреч он пережил агонию от укусов всего пять раз, что требовало немедленной медицинской помощи.

Когда Баддену исполнилось 20 лет, он вместе с двумя коллегами отправился в путешествие в Квинсленд. Их задача состояла в том, чтобы поймать тайпана — быструю и чрезвычайно ядовитую змею, которая принадлежит к очень опасному виду, не имеющему нужного противоядия.

Среди густой растительности Баддену удалось ловко схватить тайпана длиной 1,8 метра. Однако, когда он попытался запихнуть змею в мешок, она вырвалась на волю, впившись клыками в его большой палец.

Сохраняя самообладание, несмотря на обстоятельства, Бадден быстро схватил змею другой рукой и успешно вернул ее в сумку. Неся это опасное существо, против которого еще не разработано противоядие, он осмелился выйти на ближайшую дорогу и остановить проезжавший мимо автомобиль, не выпуская из рук смертоносную змею.

Полностью осознавая насущную потребность в медицинской помощи, Бадден обратился за помощью к прибывшим на место врачам. Тем не менее он настоял на том, чтобы водитель грузовика передал змею — единственный живой экземпляр, пойманный к этому времени — преданным исследователям, которые усердно работали над созданием противоядия.

Впоследствии животное, схваченное Бадденом, отправили в Мельбурн, где он сыграл ключевую роль в создании противоядия в 1955 году. Однако самому Баддену не повезло.

К сожалению, как выяснил венолог Брайан Фрай из Университета Квинсленда, 20-летнего мужчину, который поймал эту змею только с целью исследования, укусила эта змея. Фрай, исследовав образцы яда через 80 лет, подтвердил его длительное действие.

Он также объяснил парадоксальную природу поимки змеи с целью разработки противоядия, подчеркнув: "Когда вы ловите змею, чтобы она стала первой для производства лекарства от ее яда, это последняя змея в мире, укус которой вы хотели бы получить, потому что противоядие не существует".

Когда Бадден прибыл в больницу, врачи сначала восприняли его как чрезмерно уверенного и полного энтузиазма, демонстрируя большую заботу о благополучии и комфорте рептилии, чем о своем собственном. Он даже не принял необходимых мер для удаления раненого большого пальца, считая это несущественным делом.

Медики применили противоядие тигровой змеи, которое оказалось эффективным в противодействии коагуляционным эффектам, вызванным ядом тайпана. Однако оно не смогло справиться с воздействием яда на нервную систему.

Со временем Бадден начал испытывать такие симптомы, как рвота желтой жидкостью, сильные головные боли и мышечная слабость. Ночью он обнаружил, что его язык и способность глотать постепенно уменьшаются.

И хотя сначала появилась надежда на выздоровление Баддена, к сожалению, он умер на следующий день. Тем не менее, благодаря отважным усилиям юноши, дальнейшая разработка противоядия предотвратила ни один задокументированный смертельный случай от укусов тайпанов.

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