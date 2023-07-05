Кто наследил? Интересная находка археологов с древнеримских времен, которой более 2 тысяч лет

Тысячелетиями люди формировали связь с собаками, поэтому когда археологи наткнулись на отпечатки собачьих лап во время раскопок 2000-летнего римского поселения, они не удивились.

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Отпечатки обнаружили в поселениях в окрестностях римской твердыни Апулум, которая сейчас находится в пределах современного румынского города Алба-Юлия. Вероятнее всего, собаки жили вблизи черепичной мастерской, где изготавливали кровельные материалы для местных домов. Играя во дворе, животные ненароком наступили на полусухую глину, оставив на ее поверхности отчетливые отпечатки своих лап, пишет The Herald.

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"Случайное открытие этих отпечатков лап украшает черепицу на крыше и стенах роскошного римского сооружения", — рассказал Андрей Иосиф, археолог, который занимался исследованием.

Собаки, которых лелеяли как любимых домашних любимцев, занимали важное место в социальной структуре древнеримского общества, их присутствие часто увековечивалось в выразительных мазках на картинах и сложных узорах, украшавших римскую керамику.

"Римляне почитали собак не только как охранников своего имущества, но и как незаменимых, верных компаньонов", — подчеркнул Иосиф, ссылаясь на отрывок из "Естественной истории", написанной Плинием Старшим.

В этом древнем трактате Плиний восхвалял способность собак облегчать страдания от менструальных болей, рекомендуя их теплую близость к женщине, страдающей от них.

Кроме того, во времена Римской империи приобрело популярность селекционное разведение миниатюрных "игрушечных собак". Рафаэль М. Мартинес Санчес, выдающийся археолог из Университета Гранады, раскрыл эту тему, утверждая, что существование маленьких собак как драгоценных домашних любимцев, которых лелеяли, и которым уделяли особое внимание их хозяева, хорошо задокументировано еще со времен классической античности.

Этот факт находит подтверждение в текстах, эпиграфике и иконографии, что свидетельствует о глубокой связи между римлянами и их собаками-компаньонами.

Собаки, которых лелеяли как любимых домашних питомцев, занимали важное место в социальной структуре древнеримского общества Фото: Getty Images

Несмотря на это, как выяснил Чикагский университет, в Древнем Риме и Греции преобладали крупные породы собак.

"Учитывая значительный размер отпечатков лап, с которыми мы столкнулись, можно сделать вывод, что их оставили собаки крупных пород", — утверждает Иосиф.

Однако собаки были не единственными существами, которые путешествовали по территории Апулума. Иосиф рассказал, что его команда нашла доказательства присутствия других видов животных, а также следы калиг — открытой обуви, похожей на сандалии, которая украшала ноги римских жителей.

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