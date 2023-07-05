Хто наслідив? Цікава знахідка археологів з давньоримських часів, якій понад 2 тисячі років

Тисячоліттями люди формували зв'язок із собаками, тож коли археологи натрапили на відбитки собачих лап під час розкопок 2000-річного римського поселення, вони не здивувалися.

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Відбитки виявили в поселеннях в околицях римської твердині Апулум, що нині знаходиться в межах сучасного румунського міста Алба-Юлія. Найімовірніше, собаки мешкали поблизу черепичної майстерні, де виготовляли покрівельні матеріали для місцевих осель. Граючись на подвір'ї, тварини ненароком наступили на напівсуху глину, залишивши на її поверхні виразні відбитки своїх лап, пише The Herald.

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"Випадкове відкриття цих відбитків лап прикрашає черепицю на даху та стінах розкішної римської споруди", — розповів Андрій Йосиф, археолог, який займався дослідженням.

Собаки, яких плекали як улюблених домашніх улюбленців, займали важливе місце в соціальній структурі давньоримського суспільства, їхня присутність часто увічнювалася у виразних мазках на картинах та складних візерунках, що прикрашали римську кераміку.

"Римляни шанували собак не лише як охоронців свого майна, але і як незамінних, вірних компаньйонів", — наголосив Йосиф, посилаючись на уривок з "Природничої історії", написаної Плінієм Старшим.

У цьому стародавньому трактаті Пліній вихваляв здатність собак полегшувати страждання від менструальних болів, рекомендуючи їхню теплу близькість до жінки, яка страждає від них.

Крім того, за часів Римської імперії набуло популярності селекційне розведення мініатюрних "іграшкових собак". Рафаель М. Мартінес Санчес, видатний археолог з Університету Гранади, розкрив цю тему, стверджуючи, що існування маленьких собак як дорогоцінних домашніх улюбленців, яких плекали і яким приділяли особливу увагу їхні господарі, добре задокументоване ще з часів класичної античності.

Цей факт знаходить підтвердження в текстах, епіграфіці та іконографії, що свідчить про глибокий зв'язок між римлянами та їхніми собаками-компаньйонами.

Собаки, яких плекали як улюблених домашніх улюбленців, займали важливе місце в соціальній структурі давньоримського суспільства Фото: Getty Images

Попри це, як з'ясував Чиказький університет, у Стародавньому Римі та Греції переважали великі породи собак.

"Враховуючи значний розмір відбитків лап, з якими ми зіткнулися, можна зробити висновок, що їх залишили собаки великих порід", — стверджує Йосип.

Однак собаки були не єдиними істотами, які подорожували територією Апулуму. Йосип розповів, що його команда знайшла докази присутності інших видів тварин, а також сліди каліг — відкритого взуття, схожого на сандалі, яке прикрашало ноги римських мешканців.

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