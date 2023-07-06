Все до лампочки. Недосып сводит на нет все попытки укрепить здоровье мозга
Новое исследование показало, что ваша тренировка после работы может никак не помочь мозгу, если вы редко даете себе выспаться
В недавнем исследовании, проведенном Университетским колледжем Лондона (УКЛ), ученые обнаружили необычную связь между сном, физическими упражнениями и здоровьем мозга, особенно у взрослых в возрасте от 50 до 70 лет. Результаты исследования свидетельствуют о том, что если вы не высыпаетесь, то все физические упражнения, которые вы делаете, могут не способствовать сохранению здоровья вашего мозга, пишет New Atlas.
В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Когнитивная функция — это, по сути, способности нашего мозга: от запоминания дня рождения двоюродного брата до решения сложной головоломки. Когда мы говорим о снижении когнитивных функций, мы имеем в виду снижение этих способностей, что, как правило, происходит с возрастом.
Используя данные Английского лонгитюдного исследования старения, исследователи в течение десяти лет отслеживали когнитивные способности почти 9000 человек в возрасте 50 лет и старше. Они обнаружили, что у тех, кто был физически активен, но спал менее шести часов за ночь, уровень когнитивных нарушений был таким же, как и у тех, кто вел более неактивный или сидячий образ жизни. По сути, недосыпание, похоже, сводит на нет преимущества регулярных физических упражнений для укрепления мозга.
Удивительно то, что мы часто считаем сон и физические упражнения двумя отдельными факторами, влияющими на наше общее здоровье. Это исследование подчеркивает важность необходимости рассматривать их вместе, когда речь идет о сохранении остроты и бодрости ума с возрастом. Тот факт, что регулярных физических упражнений может быть мало, чтобы компенсировать влияние недостаточного сна на наше когнитивное здоровье, определенно заслуживает внимания, и это напоминание о том, насколько взаимосвязаны различные аспекты нашего здоровья.
Исследование также показало, что связь между сном, физическими упражнениями и здоровьем мозга меняется с возрастом. У людей в возрасте 50-60 лет плохой сон оказывал значительное влияние на когнитивные функции, даже при регулярных физических нагрузках. Однако у людей старше 70 лет физические упражнения, по-видимому, способствовали улучшению здоровья мозга независимо от продолжительности сна.
Итак, что это означает для нас с практической точки зрения? Прежде всего, это сигнал к, простите за каламбур, пробуждению. Это исследование рассказывает о важности хорошего ночного сна не только для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, но и для здоровья мозга. Это также напоминание о важнейшей роли регулярных физических упражнений в поддержании наших когнитивных способностей по мере старения, особенно для людей в возрасте 70 лет и старше.
Эти результаты дают новый взгляд на то, как продлить наше когнитивное здоровье и, возможно, отсрочить деменцию. И хотя физическая активность часто признается ключевым фактором поддержания когнитивных функций, эти результаты свидетельствуют о том, что при проведении мероприятий следует также учитывать привычки сна, чтобы обеспечить максимальную пользу для здоровья мозга. Это исследование открывает новые пути для изучения и предполагает, что нам, возможно, необходимо пересмотреть подход к здоровью мозга по мере старения. Так что не забывайте двигаться, но при этом не забывайте высыпаться, соблюдая баланс.
Ранее Фокус писал о влиянии диеты на качество нашего ночного отдыха. Взаимосвязь между питанием и общим состоянием здоровья хорошо известна, но новое исследование позволило обратить внимание на то, как выбор продуктов питания может повлиять на качество сна.
Также Фокус писал о том, что регулярный короткий сон на протяжении дня может замедлить старение мозга. Новое научное исследование показывает, что регулярные короткие периоды сна могут потенциально снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.