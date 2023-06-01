Залог здорового сна: ученые рассказали, как диета влияет на качество нашего ночного отдыха

Взаимосвязь между питанием и общим состоянием здоровья хорошо известна, но новое исследование позволило обратить внимание на то, как выбор продуктов питания может повлиять на качество нашего сна.

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Предыдущие исследования взаимосвязи между потреблением пищи и сном давали интересные результаты. Тем не менее, конкретное влияние вариаций рациона на качество сна остается в значительной степени неизученной территорией. Так было до недавнего исследования, проведенного учеными из Уппсальского университета в Швеции, которые решили изучить эту область, пишет New Atlas.

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"Существует хорошо задокументированная связь между плохим сном и неправильным питанием, приводящая к многочисленным проблемам со здоровьем, — сказал главный исследователь Джонатан Седернаес, — Поэтому нам стало любопытно, могут ли последствия различных диет для здоровья быть частично объяснены их влиянием на наш сон?".

Чтобы разгадать эту тайну, команда набрала 15 здоровых мужчин-добровольцев и представила им неожиданное меню. В тайне от участников, меню колебалось между диетами с высоким содержанием жира и сахара и с низким содержанием жира и сахара . Испытуемых попросили соблюдать обычный режим сна продолжительностью от семи до девяти часов и вести дневник сна.

После завершения гастрономического эксперимента ученые обратили внимание на качество сна участников в специализированной лаборатории сна. В то время как количество сна оставалось неизменным независимо от диеты, между двумя диетическими группами выявились интересные различия в качестве сна.

"Мы сосредоточили свое внимание на медленноволновой активности, показателе глубины и восстановительного характера сна", — объяснил Седернаес. "Интересно, что употребление нездоровой пищи приглушало интенсивность этой активности по сравнению с более здоровым питанием. Этот эффект сохранялся и во вторую ночь после перехода участников на обычную диету, что говорит о том, что нездоровое питание может привести к менее спокойному глубокому сну".

Глубокий сон, также называемый медленно-волновым, является критической фазой отдыха, во время которой мозг омолаживается и происходит консолидация памяти. Эта фаза, известная как третья стадия сна без быстрых движений глаз, длится около 70-90 минут в первые часы ночи.

Исследователи отметили, что наблюдаемые изменения качества сна, вызванные изменением рациона питания, имитируют те, которые наблюдаются при старении и бессоннице. Однако долгосрочное влияние нездорового питания на глубину сна и точные компоненты рациона, ответственные за такие эффекты, остаются неясными. Они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы заполнить эти пробелы в знаниях.

"Нам интересно выяснить, может ли функция памяти, на которую в значительной степени влияет сон, зависеть от изменений в рационе питания. Также очень важно понять, насколько устойчивы эти эффекты. На данный момент мы не знаем, какие вещества, содержащиеся в нездоровом питании, негативно влияют на глубину сна, поэтому изучение того, играют ли конкретные молекулярные факторы значительную роль, было бы интересным следующим шагом, — заключил Седернаес.

Ранее Фокус писал о вредной привычке, которая способна разрушить ваш сон. Согласно новым исследованиям, наблюдение за часами может усиливать последствия бессонницы, повышать уровень фрустрации и увеличивать зависимость от средств для сна.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.