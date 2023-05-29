Психологи предупреждают: наблюдение за часами может усилить бессонницу

Согласно новым исследованиям, обычная привычка может усиливать последствия бессонницы, повышать уровень фрустрации и увеличивать зависимость от средств для сна.

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Недавнее исследование пролило свет на фактор, который может усугублять участь бессонницы: безобидный на первый взгляд акт наблюдения за часами, известный как "поведение наблюдения за временем" или же ПНВ на научном языке. Оказывается, это привычное занятие может провоцировать бессонницу, повышать уровень фрустрации и, как следствие, увеличивать потребление средств для сна. Исследовательская группа под руководством клинического психолога Спенсера Доусона из Университета Индианы в Блумингтоне обнаружила эту корреляцию. ПНВ может усиливать дискомфорт от бессонницы, что, в свою очередь, побуждает еще больше следить за часами, закрепляя цикл, пишет Science Alert.

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Доусон объясняет этот сценарий следующим образом: "Представьте себе людей, испытывающих стресс из-за того, что они не высыпаются. Тогда они начинают высчитывать, когда они снова заснут или когда им нужно будет бодрствовать. Эта деятельность контрпродуктивна для того, чтобы действительно заснуть. По мере повышения уровня стресса легкость засыпания снижается".

Чтобы расшифровать этот своеобразный цикл, Доусон и его команда проанализировали данные о специфике сна 4886 пациентов. Эти данные, собранные с помощью анкет в медицинском центре сна в Аризоне, регистрировали тяжесть бессонницы пациентов, продолжительность их ПНВ и использование ими как безрецептурных, так и рецептурных препаратов для сна.

Затем команда использовала анализ посредничества – статистический метод, позволяющий установить корреляцию между переменными. В данном случае они изучали бессонницу как причину, использование препаратов для сна как результат, а наблюдение за часами как посредника.

Между этими тремя элементами была обнаружена значительная корреляция. У людей, страдающих бессонницей и связанными с ней психическими заболеваниями, наблюдался более высокий уровень ПНВ и использования средств для сна.

Интересно, что исследование показало, что фрустрация, вызванная ПНВ, приводит к более частому использованию снотворных средств. Это объясняется тем, что фрустрация усиливает бессонницу, тем самым подтверждая гипотезу о том, что наблюдение за часами может способствовать использованию снотворных средств.

Тем не менее, ПНВ не является единственным виновником, провоцирующим потребность в препаратах для сна. Исследователи подчеркнули, что разочарование от невозможности заснуть является не менее важным элементом в уравнении бессонницы. Чтобы смягчить фрустрацию и последующую зависимость от препаратов для сна, исследователи предложили применять специальные терапевтические вмешательства, такие как когнитивная реструктуризация или работа с эмоциональными процессами.

Данное исследование является частью более широкого изучения рутинного использования препаратов для сна, которые вызывают опасения в отношении риска для здоровья и устойчивой эффективности. Снижение зависимости от этих средств для сна с помощью простых изменений, таких как отказ от привычки сверять часы во время сна, требует дальнейшего изучения.

Команда также предложила провести будущие исследования ПНВ с участием более крупных когорт в течение более длительных периодов времени. Одной из таких практических мер может стать устранение триггеров, провоцирующих сверку времени, например, отворачивание или закрывание часов, а также удаление смарт-часов и телефонов из среды сна.

Как выразился Доусон, "нет практически ни одного обстоятельства, при котором наблюдение за часами было бы полезным".

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