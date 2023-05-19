Сыр активирует кошмары, а подсчет барашков помогает заснуть: ученые рассказали всю правду о сне

В новом исследовании ученые развенчали девять главных мифов, которые мешают нам наладить здоровый сон.

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Не секрет, что сон жизненно важен для нашего физического и психического здоровья. Вечный недосып и усталость вряд ли пойдут хоть кому-то на пользу, а потому мы готовы использовать любые методы, чтобы нормально заснуть — будь то подсчет овечек или белый шум, в ход идет все, пишет Daily Mail.

Впрочем, по словам гуру сна, доктора Линдсей Браунинг из Британского психологического общества, большинства растиражированных "лайфхаков", которые якобы помогают заснуть, на деле оказываются просто фейками, и едва ли помогут.

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В новом исследовании Браунинг развенчала 9 самых распространенных мифов о сне, в которые десятилетиями верили люди.

Подсчет овечек поможет заснуть

Еще в детстве, когда нам не удавалось заснуть, родители советовали нам считать овец. По словам Браунинг, подобная стратегия, вероятно, сработает с двухлетним ребенком, помогая ему отвлечься, но она едва ли сработает со взрослым человеком.

Доктор Браунинг отмечает, что нет ничего плохого в подсчете барашков перед сном, однако лучше придумать что-то более утомительное. Например, некоторыми лучшими методами отвлечения внимания могли бы стать перечисление 10 самых любимых фильмов или обратный отсчет от 7 до 1 000.

Кусочек сыра навлечет кошмары

В течение многих лет бытует мнение, что нам следует воздержаться от употребления сыра перед сном из-за того, что это якобы может вызвать кошмары. На самом же деле, по словам доктора Браунинга, это скорее "может помочь вашему сну".

Дело в том, что сыр содержит триптофан, который используется нашим организмом для выработки мелатонина — гормона сна. Тем не менее уже доказано, что сон с полным желудком может привести к более длительным периодам быстрого сна, когда возникают более яркие сны, в том числе и кошмары.

Однако важно понимать, что в таком случае более яркие сны связаны с любой пищей, а не только сыром.

Алкоголь помогает лучше спать

Несмотря на то, что алкоголь в действительности может вызвать у нас сонливость, он едва ли поможет выспаться. Дело в том, что выпивка может нарушать наш естественный цикл "быстрого движения глаз". Фактически это значит, что наше тело будет будить нас всю ночь и мешать заново заснуть.

По словам Браунинг, мы в действительности можем быстрее уснуть, однако качество нашего сна будет оставлять желать лучшего. Исследования показали, что для предотвращения бессонницу лучше прекратить употребление алкоголя минимум за четыре часа до сна.

Недостаток сна можно компенсировать вздремнув

Дневной сон может показаться хорошей идеей, когда мы чувствуем себя измотанными во второй половине дня. Однако исследования свидетельствуют о том, что длинный дневной сон едва ли может принести нам пользу.

По словам Браунинг, сон в течение 10-20 минут за раз в действительности может заставить нас "почувствовать себя отдохнувшим", однако более длительный сон будет иметь обратный эффект. По сути, вы проснетесь "в самой глубокой части сна и с чувством вялости".

Ученые отмечают, что это едва ли может навредить нам, однако вполне способно снизить нашу производительность. Кроме того, ученые мы никогда не сможем заменить полноценный ночной сон, просто вздремнув среди дня. Простыми словами, это можно сравнить с перекусами перед основным приемом пищи — вы попросту не будете голодны перед ним. Так и со сном, вздремнув днем, вы сложнее будете засыпать вечером.

Не бывает слишком много сна

Спать много может показаться весьма расслабляющим, однако в действительности это может привести к развитию ряда проблем со здоровьем, в том числе ожирению и инсультам.

По словам Браунинг, большое количество сна также может указывать на его плохое качество. Это означает, что хоть вы и спите по 10 часов каждую ночь, вы едва ли способны восстановить свои силы, как здоровый сон всего за 7 часов.

Одной из причин плохого и продолжительного сна может стать апноэ, когда ваше дыхание останавливается и начинается, что может вызвать громкий храп.

Можно отоспаться на выходных

Увы, недостаток дня в будние дни не может быть восполнен на выходных. Такой график может помочь в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной — дополнительный отдых лишь создаст ложное ощущение "выздоровления".

Браунинг также отмечает, что если среди недели вы подолгу лежите и не можете заснуть, лежание в выходных в кровати может лишь усугубить ситуацию. Ученая отмечает, что наиболее здоровым поведением будет способность поддерживать постоянный график сна в пределах от 7 до 9 часов.

Ученые советуют пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время как на выходных, так и в будни. Это в целом поможет чувствовать себя более свежим и энергичным.

Просто оставайтесь в постели, если не можете уснуть

Едва ли эта тактика в действительности может помочь. Если вы не смогли заснуть в течение 20 минут, полезнее будет встать с постели и сделать перерыв. По словам Браунинг, оставаясь в постели и пытаясь заставить себя уснуть, вы, вероятно, добьетесь обратного эффекта, поскольку будете становиться все более тревожным и разочарованным.

Намного лучше будет сделать небольшой перерыв, а затем вновь попытаться уснуть. Попробуйте послушать музыку, почитать книгу и отключиться от электронных устройств.

Netflix не поможет заснуть

Проблема заключается в том, что яркий свет, излучаемый телевизорами новой эры, может мешать выработке мелатонина в нашем мозгу. В результате могут быть нарушены наши внутренние часы.

По словам Браунинг, если наш мозг больше стимулируется, в особенность тем, что вызывает тревогу или стресс, вероятнее всего, пострадает наш сон. А в конечном итоге это и вовсе может привести к развитию тревоги и депрессии.

Вместо этого ученые советуют обратиться к чтению книг или расслабляющей йоге.

Теплая комната улучшит сон

Увы, все совсем наоборот — холодные комнаты поспособствуют сну, а теплые — вовсе наоборот. По словам Браунинг идеальной температурой для сна является 16-19 °C.

Дело в том, что когда мы засыпаем, в течение ночи температура нашего тела падает — некоторые исследователи описывают этот процесс, как сигнал мозга телу "устроиться поудобнее в нашем гнездышке". Именно поэтому в помещении должно быть достаточно прохладно, чтобы это произошло.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как улучшить сон, чтобы жить дольше.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.