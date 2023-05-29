Психологи попереджають: спостереження за годинником може посилити безсоння

Згідно з новими дослідженнями, звичайна звичка може посилювати наслідки безсоння, підвищувати рівень фрустрації та збільшувати залежність від засобів для сну.

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Нещодавнє дослідження пролило світло на фактор, який може посилювати долю безсоння: нешкідливий, на перший погляд, акт спостереження за годинами, відомий як "поведінка спостереження за часом" або ПСЧ науковою мовою. Виявляється, це звичне заняття може провокувати безсоння, підвищувати рівень фрустрації та, як наслідок, збільшувати споживання засобів для сну. Дослідницька група під керівництвом клінічного психолога Спенсера Доусона з Університету Індіани у Блумінгтоні виявила цю кореляцію. ПНО може посилювати дискомфорт від безсоння, що, зокрема, спонукає ще більше стежити за годинами, закріплюючи цикл, пише Science Alert.

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Доусон пояснює цей сценарій так: "Уявіть собі людей, які відчувають стрес через те, що вони не висипаються. Тоді вони починають вираховувати, коли вони знову заснуть або коли їм потрібно буде не спати. Ця діяльність контрпродуктивна для того, щоб дійсно заснути. У міру підвищення рівня стресу легкість засинання знижується".

Щоб розшифрувати цей своєрідний цикл, Доусон і його команда проаналізували дані про специфіку сну 4886 пацієнтів. Ці дані, зібрані за допомогою анкет у медичному центрі сну в Аризоні, реєстрували тяжкість безсоння пацієнтів, тривалість їхнього ПВ і використання ними як безрецептурних, так і рецептурних препаратів для сну.

Потім команда використовувала аналіз посередництва — статистичний метод, що дозволяє встановити кореляцію між змінними. У цьому випадку вони вивчали безсоння як причину, використання препаратів для сну як результат, а спостереження за годинником як посередника.

Між цими трьома елементами було виявлено значну кореляцію. У людей, які страждають на безсоння і пов'язані з ним психічні захворювання, спостерігався вищий рівень ПСЧ і використання засобів для сну.

Цікаво, що дослідження показало, що фрустрація, викликана ПСЧ, призводить до частішого використання снодійних засобів. Це пояснюється тим, що фрустрація посилює безсоння, тим самим підтверджуючи гіпотезу про те, що спостереження за годинником може сприяти використанню снодійних засобів.

Проте, ПСЧ не є єдиним винуватцем, що провокує потребу в препаратах для сну. Дослідники підкреслили, що розчарування від неможливості заснути є не менш важливим елементом у порівнянні з безсонням. Щоб пом'якшити фрустрацію і подальшу залежність від препаратів для сну, дослідники запропонували застосовувати спеціальні терапевтичні втручання, такі як когнітивна реструктуризація або робота з емоційними процесами.

Це дослідження є частиною ширшого вивчення рутинного використання препаратів для сну, які викликають побоювання щодо ризику для здоров'я і стійкої ефективності. Зниження залежності від цих засобів для сну за допомогою простих змін, як-от відмова від звички звіряти годинник під час сну, потребує подальшого вивчення.

Команда також запропонувала провести майбутні дослідження ПСЧ за участю більших когорт протягом більш тривалих періодів часу. Одним із таких практичних заходів може стати усунення тригерів, що провокують звіряння часу, наприклад, відвертання або закривання годинника, а також видалення смарт-годинників і телефонів із середовища сну.

Як висловився Доусон, "немає практично жодної обставини, за якої спостереження за годинником було б корисним".

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