Запорука здорового сну: вчені розповіли, як дієта впливає на якість нашого нічного відпочинку

Взаємозв'язок між харчуванням і загальним станом здоров'я добре відомий, але нове дослідження дало змогу звернути увагу на те, як вибір продуктів харчування може вплинути на якість нашого сну.

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Попередні дослідження взаємозв'язку між споживанням їжі та сном давали цікаві результати. Проте конкретний вплив варіацій раціону на якість сну залишається значною мірою невивченою територією. Так було до нещодавнього дослідження, проведеного вченими з Уппсальського університету у Швеції, які вирішили вивчити цю сферу, пише New Atlas.

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"Існує добре задокументований зв'язок між поганим сном і неправильним харчуванням, що призводить до численних проблем зі здоров'ям, — сказав головний дослідник Джонатан Седернаес, — Тому нам стало цікаво, чи можуть наслідки різних дієт для здоров'я бути частково пояснені їхнім впливом на наш сон?"

Щоб розгадати цю таємницю, команда набрала 15 здорових чоловіків-добровольців і представила їм несподіване меню. Потай від учасників, меню коливалося між дієтами з високим вмістом жиру і цукру та з низьким вмістом жиру і цукру . Випробовуваних попросили дотримуватися звичайного режиму сну тривалістю від семи до дев'яти годин і вести щоденник сну.

Після завершення гастрономічного експерименту вчені звернули увагу на якість сну учасників у спеціалізованій лабораторії сну. У той час як кількість сну залишалася незмінною незалежно від дієти, між двома дієтичними групами виявилися цікаві відмінності в якості сну.

"Ми зосередили свою увагу на повільнохвильовій активності, показнику глибини та відновлювального характеру сну", — пояснив Седернаес. "Цікаво, що вживання нездорової їжі приглушувало інтенсивність цієї активності порівняно зі здоровішим харчуванням. Цей ефект зберігався і в другу ніч після переходу учасників на звичайну дієту, що говорить про те, що нездорове харчування може призвести до менш спокійного глибокого сну".

Глибокий сон, також званий повільно-хвильовим, є критичною фазою відпочинку, під час якої мозок омолоджується і відбувається консолідація пам'яті. Ця фаза, відома як третя стадія сну без швидких рухів очей, триває близько 70-90 хвилин у перші години ночі.

Дослідники зазначили, що спостережувані зміни якості сну, спричинені зміною раціону харчування, імітують ті, що спостерігаються під час старіння та безсоння. Однак довгостроковий вплив нездорового харчування на глибину сну і точні компоненти раціону, відповідальні за такі ефекти, залишаються незрозумілими. Вони закликають до подальших досліджень, щоб заповнити ці прогалини в знаннях.

"Нам цікаво з'ясувати, чи може функція пам'яті, на яку значною мірою впливає сон, залежати від змін у раціоні харчування. Також дуже важливо зрозуміти, наскільки стійкі ці ефекти. Наразі ми не знаємо, які речовини, що містяться в нездоровому харчуванні, негативно впливають на глибину сну, тому вивчення того, чи відіграють конкретні молекулярні чинники значну роль, було б цікавим наступним кроком, — підсумував Седернаес.

Раніше Фокус писав про шкідливу звичку, яка здатна зруйнувати ваш сон. Згідно з новими дослідженнями, спостереження за годинами може посилювати наслідки безсоння, підвищувати рівень фрустрації та збільшувати залежність від засобів для сну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.