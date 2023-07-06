Единороги "водились" еще в Шумере и Вавилоне: первые упоминания датированы 3 тыс. годами до н.э.

В исторических записях человечества существо, известное как единорог, захватило коллективное воображение. Его существование оставило незабываемые следы в искусстве и артефактах древних цивилизаций, предлагая окно в сложные отношения между этими культурами и загадочным, возможно, и немифическими существами.

Исследователи обнаружили убедительные доказательства взаимодействия с единорогом в пяти древних обществах: Индии, Шумере, Ассирии, Вавилоне и Персии. Благодаря реликвиям, оставленным этими цивилизациями, мы получим глубокое понимание символизма и значения, которое приписывалось величественному единорогу, пишет Ancient Origins.

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Наше путешествие начинается с печатей Хараппской цивилизации — замечательного свидетельства, подтверждающего связь единорога с Индией. На этих артефактах, датированных примерно 3000-1500 годами до н. э., заметно видно изображение единорога. Ученые считают, что присутствие единорога на хараппских печатях передает его связь с необычайной силой и божественными атрибутами.

В Мохенджо-Даро мы найдем еще одно доказательство значимости единорога в долине Инд. Здесь единорог не только появляется на печатях, но и украшает головы кадильниц, ритуальные подставки для подношений. Это свидетельство присутствия единорога показывает его глубокое значение для жителей долины Инд.

Тюлень-единорог, Мохенджо-Даро Фото: National Museum, Karachi

Культурное наследие шумеров показывает глубокое влияние единорога, о чем свидетельствуют барельефы и каменные печати, найденные по всему региону. Эти артефакты, больше всего найденные в городе Ур, свидетельствуют о прочной связи между шумерской культурой и мифическим существом.

На фризах, датированных примерно 3100 годом до н. э., изображены шумеры, которые развлекаются рядом с единорогами, что еще больше усиливает глубокую связь между цивилизацией и этими легендарными существами. На каменных печатях также изображены единороги, участвующие в сельскохозяйственных работах наряду с людьми, что свидетельствует о неотъемлемой роли мифического существа в повседневной жизни шумеров.

В Ассирийской империи единорог занимает видное место в искусстве, символике и царских ритуалах. Цилиндрические печати, небольшие гравированные камни, представляют разнообразные сцены из повседневной жизни и мифологии.

Среди них часто появляются единороги, которые часто окружают Дерево жизни, символизируя их связь с божественным миром. Изображение единорога также украшает базальтовые стелы, резные каменные плиты.

В ассирийской культуре значение единорога распространяется на штандарты, которые служили флагами или знаменами, обозначавшими присутствие царей и других уважаемых лиц. На них изображали единорога, показывая, что это животное ассоциируется с королевской властью и авторитетом.

Кроме того, мифическое существо украшало одежду ассирийских царей, служа мощным символом их власти и величия. От разрисованного кирпича до входов во дворцы, мотивы единорога пронизывают архитектурный ландшафт столицы Ассирии, Нимруд (Калаха), что свидетельствует о глубокой важности этого существа.

Ворота Иштар в Берлинском музее Фото: Olaf M. Teßmer / CC BY NC SA 4.0

В Вавилоне, еще одном древнем городе, присутствие единорога в искусстве и артефактах, особенно в ассоциации с богиней Иштар, указывает на его символическую роль в обществе. Ворота Иштар, построенные царем Навуходоносором II около 575 года до н. э., являются свидетельством культурного значения единорога в Вавилоне

Связь между вавилонской царской властью и единорогом простирается далеко за пределы правления Навуходоносора II. Царь Дарий Великий и царь Ксеркс I заказывали причудливые рисунки с изображением единорога на спиральных колоннах, поддерживающих их дворцы. Некоторые предполагают, что Дарий даже украсил свою гробницу единорогами, возможно, с целью облегчить плавный переход в следующее измерение после своей смерти.

Персия, страна, пропитанная великолепием и таинственностью. Персидское искусство и скульптуры свидетельствуют о глубоко укоренившейся связи между Персидской империей и единорогом. Среди руин Персеполя роскошные барельефы оживляют единорога.

Эти скульптуры изображают мифическое существо во главе с людьми в персидских одеждах, символизирующих господство Персидской империи над завоеванными землями, включая Мидию и Македонию.

В царстве персидской власти ассоциация с единорогом воплотилась в его изображении на балдахине, украшавшем персидский трон. Многочисленные единороги и львы украшали его, символизируя власть и величие.

Более того, лестницы, найденные во дворцах и сооружениях Персеполя, имели мотивы единорогов, часто в паре со львами, что еще больше отмечает их глубокое значение в персидской культуре.

Единорог: мифы и верования во всем мире

Великолепные свидетельства, найденные в Индии, Шумере, Ассирии, Вавилоне и Персии, раскрывают глубокое значение и символизм этого величественного существа, плетя захватывающий гобелен культурного наследия и мифологического очарования.

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