Больше не застрянут в горле. Создана кардинально новая альтернатива таблеткам

Прошли те времена, когда приходилось насильно глотать большие горькие таблетки или невкусные сиропы. Им на замену скоро придет безболезненная, эффективная и экологически чистая альтернатива.

Миллионы людей по всему миру ежедневно сталкиваются с, кажется, невыполнимой задачей — убедить детей и пожилых людей принять лекарство. Причин отказа несчетное количество. Иногда это горький вкус, иногда — дискомфорт от проглатывания большой таблетки. Однако все это может остаться в прошлом благодаря исследователям из Национального университета Сингапура (НУС), которые разработали простую в использовании оральную пленку для доставки лекарств. Более того, этот метод также является экологически чистой альтернативой традиционным методам доставки. О данной инновационной разработке сообщается на сайте университета.

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Ученые фармацевтического факультета НУС, понимая трудности введения лекарств маленьким детям и пожилым людям, сделали шаг к тому, чтобы сделать этот процесс менее сложным. Их ответом на вызов стала оральная пленка — круглый тонкий лист, который прикладывается к внутренней поверхности полости рта. В этом месте находятся крошечные кровеносные сосуды, обеспечивающие быстрое всасывание лекарства прямо в кровоток, минуя пищеварительную систему. Эта особенность особенно полезна для пациентов, которые страдают от тошноты, рвоты, трудностей с глотанием или проблем с всасыванием в кишечнике.

Эти оральные пленки, размером не больше монеты, содержат лекарство в предварительно смешанной форме. Для их приготовления исследователи смешивают ингредиенты, добавляют смесь в пленку, а затем сушат ее в маломощной печи. Готовые к использованию пленки запечатываются в компактную упаковку для распространения.

Когда пленка помещается в рот, она расширяется и растворяется в течение определенного периода времени, высвобождая лекарство. Оставшуюся пленку можно легко удалить или безопасно проглотить — все ее ингредиенты съедобны и безвредны.

Команда НУС считает, что такой подход не только снижает риск подавиться, связанный с жидкими лекарствами и большими капсулами, но и минимизирует ошибки при дозировке. Они опираются на результаты предыдущих исследований, показавших, что ошибки при приеме жидких лекарств встречаются значительно чаще, чем при приеме таблеток.

Еще одним преимуществом этого метода является его экологичность. Пленки создаются по требованию для каждого пациента, что устраняет необходимость в чрезмерной упаковке или устройствах для измерения дозы, таких как шприцы и иглы. Такая упаковка значительно снижает воздействие на окружающую среду при доставке лекарств.

Стартап из НУС уже занимается коммерциализацией оральной пленки. Они намерены применить эту инновацию для пациентов, находящихся на финальной стадии жизни, позволяя им получать необходимые препараты без болезненных инъекций. В ходе будущих исследований будет также изучена эффективность этого метода доставки лекарств для пациентов с эпилепсией.

"Пленка очень проста в использовании, поэтому пациенты получают возможность легко принимать лекарства с нужной дозировкой, не выходя из дома, — говорит Суй Юнг Чан, ведущий исследователь этого проекта. Этот прорыв представляет собой значительный шаг вперед в ориентированной на пациента и персонализированной медицине, обещая более безопасное, простое и экологичное будущее для доставки лекарств.

Ранее Фокус писал о создании управляемой камеры-таблетки, как альтернативе эндоскопии. Ученые впервые испытали микро-камеру с магнитным управлением, благодаря которой сканирование желудка становится таким же простым, как проглатывание таблетки.

Также Фокус писал о том, что большинство людей неправильно принимают таблетки. Как отмечают эксперты, почти все люди пьют таблетки одинаково — проглатывая лекарство стоя, однако такой способ не самый эффективный и быстрый.