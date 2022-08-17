Большинство людей принимают таблетки неправильно, - ученые

Как отмечают эксперты, почти все люди пьют таблетки одинаково — проглатывая лекарство стоя, однако такой способ не самый эффективный и быстрый.

Для многих прием таблеток от неприятной мигрени или боли в желудке является частью повседневной жизни. Наиболее распространенный способ их приема — проглатывание, однако это также один из наиболее сложных путей проникновения активного фармацевтического ингредиента в организм, пишет New Westminster record.

Согласно новому исследованию ученых, осанка и положение тела при приеме таблетки могут оказать заметное влияние на скорость растворения лекарства и на то, когда вы почувствуете эффект.

"На самом деле, степень различия, которую мы обнаружили в этих разных позах, определенно была для нас неожиданностью", — рассказал ученый Раджат Миттал из Университета Джона Хопкинса.

Исследование показало, что самый эффективный способ приема таблеток — лечь на правый бок. Скорость рассасывания в таком положении примерно в 2,3 раза быстрее, чем в вертикальном или лежа на спине. В среднем таблетка растворяется в положении на правом боку за 10 минут.

Как показало исследование, такое положение направляет таблетку прямо в самую глубокую часть желудка, называемую антральным отделом. Большинство таблеток не начинают действовать, пока не попадут в кишечник. Чем быстрее растворится таблетка, тем быстрее она будет выброшена в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки. По словам исследователей, осанка и положение тела помогают этому процессу благодаря гравитации и естественной асимметрии желудка.

[ + – ] Исследование показало, что самый эффективный способ приема таблеток — лечь на правый бок

Вторым по эффективности положение — вертикальное, сидя или стоя, с 23-минутным временем растворения, а лежание на спине занимает третье место.

Исследование также показывает, что лежание на левом боку — самый неэффективный способ всасывания таблетки в организм. Рассасывание таблетки в такой позе может занять до 100 минут. Тем не менее, для некоторых чувство немедленного действия лекарства не является приоритетом.

Следующим шагом в исследовании экспертов будет понимание того, как такие состояния, как гастропарез — хроническое нарушение моторной функции желудка, влияют на растворение таблетки, влияет ли форма таблетки на скорость ее растворения в желудке, а также как лучше понять пищеварение и смешивание продуктов в желудке.

"Еще одно направление, которым мы собираемся заниматься в ближайшие пару лет и которое очень интересно для нас, — это моделирование эффектов хирургии, операций на желудке на различные исходы, как с точки зрения переваривания пищи, так и с точки зрения растворения", — заключил Миттал.

Напомним, что ранее исследователи смогли назвать 2 фактора, которые больше всего повышают риски рака. Как оказалось, помимо питания, физической активности и семейной истории болезней, главными факторами, влияющими на возникновение рака — являются курение и возраст старше 50 лет.