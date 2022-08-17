Більшість людей приймають таблетки неправильно, - вчені

Як зазначають експерти, майже всі люди п'ють таблетки однаково — проковтуючи ліки стоячи, проте такий спосіб не є найефективнішим і найшвидшим.

Для багатьох прийом таблеток від неприємної мігрені або болю у шлунку є частиною повсякденного життя. Найпоширеніший спосіб їх прийому — проковтування, проте це також один із найскладніших шляхів проникнення активного фармацевтичного інгредієнта в організм, пише New Westminster record.

Згідно з новим дослідженням вчених, постава і положення тіла під час прийому таблетки можуть вплинути на швидкість розчинення ліків і на те, коли ви відчуєте ефект.

"Насправді, ступінь відмінності, який ми виявили в цих різних позах, безперечно, був для нас несподіванкою", — розповів вчений Раджат Міттал з Університету Джона Гопкінса.

Дослідження показало, що найефективніший спосіб прийому таблеток — лягти на правий бік. Швидкість розсмоктування в такому положенні приблизно в 2,3 раза швидша, ніж у вертикальному або лежачи на спині. У середньому таблетка розчиняється у положенні правому боці за 10 хвилин.

Як показало дослідження, таке положення направляє таблетку прямо в найглибшу частину шлунка, яку називають антральним відділом. Більшість таблеток не починають діяти, доки не потраплять у кишечник. Чим швидше розчиниться таблетка, тим швидше її викинуть у дванадцятипалу кишку, першу частину тонкої кишки. За словами дослідників, постава та положення тіла допомагають цьому процесу завдяки гравітації та природній асиметрії шлунка.

[ + – ] Дослідження показало, що найефективніший спосіб прийому таблеток – лягти на правий бік

Другим за ефективністю положення — вертикальне, сидячи або стоячи, з 23-хвилинним часом розчинення, а лежання на спині посідає третє місце.

Дослідження також показує, що лежання на лівому боці — найнеефективніший спосіб всмоктування таблетки в організм. Розсмоктування таблетки у такій позі може тривати до 100 хвилин. З усім тим, для деяких відчуття негайної дії ліків не є пріоритетом.

Наступним кроком у дослідженні експертів буде розуміння того, як такі стани, як гастропарез — хронічне порушення моторної функції шлунка, впливають на розчинення таблетки, чи форма таблетки впливає на швидкість її розчинення в шлунку, а також як краще зрозуміти травлення та змішування продуктів у шлунку.

"Ще один напрямок, яким ми збираємося займатися в найближчі пару років і який дуже цікавий для нас, — це моделювання ефектів хірургії, операцій на шлунку на різні результати, як з точки зору перетравлення їжі, так і з точки зору розчинення", — сказав він. Міттал.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли назвати 2 фактори, які найбільше підвищують ризики раку. Як виявилося, крім харчування, фізичної активності та сімейної історії хвороб, головними факторами, що впливають на виникнення раку, є куріння та вік старше 50 років.