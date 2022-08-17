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Технології та наука

Більшість людей приймають таблетки неправильно, - вчені

таблетки, руки, склянка, фото

Як зазначають експерти, майже всі люди п'ють таблетки однаково — проковтуючи ліки стоячи, проте такий спосіб не є найефективнішим і найшвидшим.

Для багатьох прийом таблеток від неприємної мігрені або болю у шлунку є частиною повсякденного життя. Найпоширеніший спосіб їх прийому — проковтування, проте це також один із найскладніших шляхів проникнення активного фармацевтичного інгредієнта в організм, пише New Westminster record.

Згідно з новим дослідженням вчених, постава і положення тіла під час прийому таблетки можуть вплинути на швидкість розчинення ліків і на те, коли ви відчуєте ефект.

"Насправді, ступінь відмінності, який ми виявили в цих різних позах, безперечно, був для нас несподіванкою", — розповів вчений Раджат Міттал з Університету Джона Гопкінса.

Дослідження показало, що найефективніший спосіб прийому таблеток — лягти на правий бік. Швидкість розсмоктування в такому положенні приблизно в 2,3 раза швидша, ніж у вертикальному або лежачи на спині. У середньому таблетка розчиняється у положенні правому боці за 10 хвилин.

Як показало дослідження, таке положення направляє таблетку прямо в найглибшу частину шлунка, яку називають антральним відділом. Більшість таблеток не починають діяти, доки не потраплять у кишечник. Чим швидше розчиниться таблетка, тим швидше її викинуть у дванадцятипалу кишку, першу частину тонкої кишки. За словами дослідників, постава та положення тіла допомагають цьому процесу завдяки гравітації та природній асиметрії шлунка.

таблетки, стіл, чорний фон, фото
Дослідження показало, що найефективніший спосіб прийому таблеток – лягти на правий бік

Другим за ефективністю положення — вертикальне, сидячи або стоячи, з 23-хвилинним часом розчинення, а лежання на спині посідає третє місце.

Дослідження також показує, що лежання на лівому боці — найнеефективніший спосіб всмоктування таблетки в організм. Розсмоктування таблетки у такій позі може тривати до 100 хвилин. З усім тим, для деяких відчуття негайної дії ліків не є пріоритетом.

Наступним кроком у дослідженні експертів буде розуміння того, як такі стани, як гастропарез — хронічне порушення моторної функції шлунка, впливають на розчинення таблетки, чи форма таблетки впливає на швидкість її розчинення в шлунку, а також як краще зрозуміти травлення та змішування продуктів у шлунку.

"Ще один напрямок, яким ми збираємося займатися в найближчі пару років і який дуже цікавий для нас, — це моделювання ефектів хірургії, операцій на шлунку на різні результати, як з точки зору перетравлення їжі, так і з точки зору розчинення", — сказав він. Міттал.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли назвати 2 фактори, які найбільше підвищують ризики раку. Як виявилося, крім харчування, фізичної активності та сімейної історії хвороб, головними факторами, що впливають на виникнення раку, є куріння та вік старше 50 років.