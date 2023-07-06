Совсем как люди. Змеи нуждаются в компании для борьбы со стрессом

Как и люди, гремучие змеи могут испытывать стресс. Удивительно то, что они, как и мы, могут находить облегчение в дружеском общении.

Когда мы задумываемся о социальных существах, наши мысли обычно перескакивают на млекопитающих, птиц или даже насекомых. Мало кто из нас подумает о змеях. Однако недавнее исследование пролило свет на некоторые увлекательные и неожиданные формы социального поведения наших скользких друзей. И это не просто интересно для науки — это может даже изменить наше отношение к этим зачастую непонятым существам, пишет Phys.org.

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Для начала давайте поговорим о "социальной буферизации". Это модный термин для простой идеи в основе которой лежит следующее: когда животное испытывает стресс, присутствие компаньона может помочь ему успокоиться. Мы постоянно наблюдаем это у людей – многие из нас чувствуют себя лучше, поговорив с близкими о трудном дне и беспокоящих проблемах.

Этот эффект был подробно изучен у социальных животных, таких как обезьяны и попугаи, но до сих пор никто не знал, испытывают ли рептилии, особенно одиночные, такие как гремучие змеи, нечто подобное. Группа исследователей из Университета Лома Линда решила выяснить это.

Их метод был прост: они нашли 25 диких гремучих змей, зафиксировали частоту их сердцебиения (хороший показатель стресса), а затем потревожили их, чтобы повысить уровень стресса. Они сделали это три раза: один раз, когда змеи были одни, один раз, когда они были с неживым предметом (веревкой), и один раз, когда они были с другой змеей.

Результаты оказались очевидными и при этом удивительными: когда рядом была другая змея, змеи, испытывающие стресс, успокаивались быстрее. Более того, у них наблюдалось значительное снижение частоты сердечных сокращений, что указывает на эффект "успокоения" стресса. Это происходило независимо от того, принадлежали ли змеи к популяциям, которые обычно живут зимой поодиночке или вместе, и не было никакой разницы между самцами и самками змей.

Это первый случай, когда кто-либо видел доказательства такого поведения у змей. По словам ведущего автора исследования Челси Мартин, "когда две змеи были вместе и переживали стрессовую ситуацию, они могли буферизировать стрессовую реакцию друг друга, подобно тому, что происходит с людьми, когда они вместе переживают стрессовое событие".

Эти результаты могут изменить наше представление о змеях. Часто их считают одинокими, безэмоциональными существами. Это исследование предполагает, что, как и мы, они могут извлечь пользу из небольшой социальной поддержки. Конечно, мы все еще находимся в самом начале пути к пониманию этого поведения, и нам предстоит еще многое открыть. Команда уже планирует будущие эксперименты, чтобы выяснить, влияет ли знакомство двух змей на их реакцию социальной буферизации.

Возможно, змеи не так уж сильно отличаются от нас социальным поведением. Они могут испытывать стресс и успокаиваться, когда рядом находится друг. И, возможно, это лишь вершина айсберга для понимания социальной жизни этих удивительных существ.

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