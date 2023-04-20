Не братья наши меньшие. Ученые призывают переосмыслить представления о сознании животных

Человеческое понимание мира искажено высокомерным взглядом антропоцентризма, который предполагает только одну объективную перспективу. Новое исследование ставит под сомнение традиционный подход к измерению сознания животных, призывая вместо этого использовать метод, основанный на спектре.

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Люди часто проводят время со своими пушистыми друзьями или встречая дикую живность, просто не могут отделаться от ощущения, что человек – высшее существо в плане разума и осознанности. Нам привычны изречения о "венце эволюции" и "братьях наших меньших", за которых мы несем ответственность в меру их ограниченной осознанности. Но новое исследование, призванное заглянуть в головы к животным и изучить их сознание, начинает опровергать эту идею, пишет Real Clear Science.

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Философы профессор Леонард Данг и кандидат наук Альберт Ньюэн опубликовали работу, в которой предлагают вместо вопроса о том, есть ли у животных сознание, рассматривать его как спектр. По сути, пришло время перестать думать об этом как о черно-белом вопросе: "есть" или "нет".

Авторы призвали адаптировать идею о том, что нам нужно перестать сравнивать животных с людьми, чтобы решить, как к ним относиться. Нам нужно быть более внимательными к причинам, по которым мы задаем подобные вопросы.

Дело в том, что мы всегда смотрим на все с человеческой точки зрения. Мы видим мир через призму человека разумного, и именно здесь все становится сложным. Это приводит к множеству предположений и предубеждений. Некоторые люди выступают за права животных на основании того, насколько они похожи на нас, а другие говорят, что они имеют право на существование просто потому, что они есть.

Авторы призывают сделать шаг назад и признать разнообразие животного мира, перестать ставить их на одну чашу весов с человеком и начать принимать тот факт, что разные существа воспринимают мир по-разному.

В пример были приведены осьминоги. У них есть нервная система на всех конечностях, то есть их тело управляется не только мозгом, как у нас. Когда мы оцениваем сознание на основе нашей собственной центральной нервной системы, мы потенциально упускаем из виду их способность испытывать боль и чувствовать. При этом их опыт может значительно отличаться от нашего.

И это касается не только осьминогов. Многие животные проявляют репродуктивное поведение совершенно иначе, чем люди. У нас есть кроты, которые имеют овотест – репродуктивный орган, обнаруженный у самок кротов, который содержит ткани как яичников, так и яичек. Это уникальная репродуктивная адаптация, встречающаяся у некоторых видов кротов. Ткань яичников производит яйца, а ткань яичек — мужские гормоны. Таким образом, самки ведут себя как самцы вне брачного сезона. Дополнительными примерами также являются рыбы-клоуны, которые меняют самца на самку, и рыбы-кобудаи, которые меняют самку на самца.

Исследование призывает перестать считать себя "вершиной" иерархии животных и начать ценить все формы жизни с оглядкой на потребности определенного вида, при выборе правильно подхода к нему. Веками люди ставили животных в иерархию, теперь же авторы призывают бросить вызов такому образу мышления. Они аргументируют это тем, что, если мы действительно хотим заботиться о Земле и всех ее обитателях, пришло время отпустить нашу потребность в классификации и принять разнообразие мира природы. Это может оказать значительное влияние на наше отношение к дикой природе, начиная с изменения подхода к тестированию на животных и заканчивая пересмотром отношения к животным, в частности к умеренному потреблению продуктов животного производства и эффекте этой индустрии на окружающей среде.

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