Жизнь на Венере все-таки может быть: глубоко в атмосфере планеты обнаружено особое вещество

Ученые обнаружили еще больше фосфина в облаках Венеры. Это вещество считается биосигнатурой, то есть свидетельством существования жизни.

Согласно новому исследованию, в самых нижних слоях атмосферы Венеры было обнаружено еще больше фосфина, чем раньше. Этот особый газ принято считать признаком существования биологической жизни, хотя фосфин может появиться и без нее, пишет IFLScience.

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Еще три года назад ученые объявили о том, что они обнаружили молекулы фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры. На нашей планете этот газ появляется в связи с жизнедеятельностью живых организмов. Это было неожиданное открытие и ученые так и не смогли выяснить причины его появления. Немного позже в научном сообществе разгорелся спор о том, действительно ли на Венере был обнаружен фосфин и эти дискуссии продолжаются до сих пор.

Но теперь группа ученых из Кардиффского университета, Великобритания, заявили о том, что у них появились дополнительные доказательства того, что фосфин не просто есть на Венере. Ученые заявили о том, что этот особый газ находится не только в верхних слоях атмосферы планеты, но и в самых нижних ее слоях, на уровне облаков.

Ученые заявили о том, что их доказательства имеют надежную основу так как были получены благодаря другим наземных телескопам, а также исследователи смогли увидеть, как фосфин меняется с течением времени. По словам Джейн Гривз из Кардиффского университета, важность их открытия состоит не только в том, что фосфин на Венере все же есть, а в том, как он меняется и что это может означать.

Первоначальные наблюдения показывали, что фосфин может присутствовать не только в верхних солях атмосферы Венеры, но и в нижних и теперь ученые указывают на то, что это действительно так. То есть молекулы фосфина существуют в разных частях плотной ядовитой атмосферы планеты.

Ученые обнаружили еще больше фосфина в облаках Венеры. Эта молекула считается биосигнатурой, то есть свидетельством существования жизни Фото: NASA/JPL-Caltech

По словам Гривз, фосфин может появляться где-то в самих облаках над поверхностью Венеры или его источник находится ниже этих облаков. Это указывает на то, что на Венере действительно могут существовать какие-то живые организмы.

Хотя наличие фосфина не является прямым доказательство существования жизни на Венере, авторы нового исследования считают, что некоторые данные подтверждают такой вариант. Ученые выяснили, что количество фосфина не сильно меняется в зависимости от различных наблюдений. Для сравнения, количество оксида серы, который, как считается, связан с извержениями вулканов на Венере, меняется более чем в 10 раз из года в год, а иногда даже больше за более короткие сроки.

По словам Гривз, количество фосфина меняется в сторону увеличения или уменьшения примерно в 2 раза, а это нельзя назвать сильным изменением.

Ученые заявили о том, что будут продолжать свои наблюдения, чтобы собрать еще больше данных об этом соединении на Венере в надежде найти признаки существования здесь жизни. Хотя более точные ответы смогут предоставить будущие миссии на эту планету от NASA и Европейского космического агентства.

Фокус уже писал о результатах совместного исследования британских и американских ученых, которые показывают, что в нижних слоях атмосферы Венеры действительно может появиться и эволюционировать жизнь. Хотя эти жизненные формы могут существенно отличаться от земных живых организмов.

Также Фокус писал о том, что на 2025 года запланирована первая в истории частная исследовательская миссия на Венеру. Одной из целей этой миссии является поиск признаков жизни на планете.