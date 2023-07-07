Вторая попытка. Индия запускает посадочный аппарат и луноход на Луну: как они выглядят (видео)

Успешная посадка аппаратов на Луне сделает Индию четвертой страной в мире, которая смогла это сделать.

Индийская организация космических исследований собирается осуществить запуск своих посадочного аппарата и лунохода на Луну уже 14 июля. Сейчас идет активная подготовка к старту индийской-ракеты носителя. Это уже третья лунная миссия Индии и вторая попытка осуществить посадку своих аппаратов на поверхность нашего спутника, пишет Space.

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На сегодня уже известно о том, что индийские ученые подготовили к отправке лунного автономного посадочного аппарата и лунохода на Луну в рамках миссии "Чандраян-3". Оба эти аппарата были уже установлены в верхней ступени индийской ракеты-носителя LVM3 в Космическом центре имени Сатиша Дхавана.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то согласно графику, ракета-носитель отправится в космос 14 июля. Это уже третья миссия Индии в рамках лунной программы "Чандраян" и вторая попытка страны осуществить посадку своих аппаратов на поверхность нашего спутника.

Индийская организация космических исследований собирается осуществить запуск своих посадочного аппарата и лунохода на Луну уже 14 июля Фото: ISRO

Если у индийцев все получится, то это будет иметь огромное значение для развития космической отрасли и научных исследований Луны в частности для Индии. Ведь в таком случае Индия станет четвертой страной на Земле, которая смогла посадить здесь свои космические аппараты. Пока что это смогли сделать только США, Китай и бывший СССР.

Если у индийцев все получится, то это будет иметь огромное значение для развития космической отрасли и научных исследований Луны в частности для Индии Фото: ISRO

Первый в истории Индии космический аппарат для исследования дальнего космоса, "Чандраян-1", был запущен к Луне в октябре 2008 года. Это был орбитальный аппарат, который в ноябре того же года выпустил на поверхность Луны специальный ударный зонд, который осуществил жесткую посадку на поверхность в районе южного полюса нашего спутника. В принципе такая жесткая посадка и предполагалась учеными. Незадолго до падения на поверхность зонд обнаружил наличие водяного льда на Луне, что подтвердили приборы и орбитального аппарата.

Новая миссия "Чандраян-3" имеет очень важное значение для Индии, хотя в этот раз на Луну полетят только луноход и посадочный аппарат, без орбитального зонда Фото: ISRO

В рамках миссии "Чандраян-2", в июле 2019 года на Луну отправились орбитальный аппарат, посадочный аппарат и луноход. Орбитальный аппарат до сих летает вокруг Луны и собирает важные научные данные. Но его "коллегам" по миссии не повезло. Во время посадки на Луну посадочный аппарат и луноход разбились.

Поэтому новая миссия "Чандраян-3" имеет очень важное значение для Индии, хотя в этот раз на Луну полетят только луноход и посадочный аппарат, без орбитального зонда. На борту этих аппаратов находятся шесть научных приборов, которые будут собирать данные о Луне в течение одного лунного дня, а это 14 земных дней.

Фокус уже писал о том, что астронавт с борта МКС сделал потрясающий снимок "суперлуния". Полнолуние в июле было первым из четырех последовательных "суперлуний".

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA нашел место на Луне, где недавно разбился японский посадочный аппарат. Если бы он осуществил мягкую посадку, то именно Япония стала бы четвертой страной на планете, которая смогла посадить на Луне свой космический аппарат.