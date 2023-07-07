Полная Луна. Астронавт с борта МКС сделал потрясающий снимок "суперлуния" (фото)

Полнолуние в июле было первым из четырех последовательных "суперлуний".

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Астронавт из ОАЭ на борту Международной космической станции (МКС) наблюдал за появлением полной Луны, но именно это явление также называют "суперлунием". Оно происходит, когда полнолуние совпадает с моментом, когда Луна находится ближе всего к Земле. Но на самом деле термин "суперлуние" больше используют астрологи, а не астрономы, пишет Space.

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Полнолуние в июле, которое было видно 3 июля, является первым из серии последовательных явлений, которые иногда называют "суперлуние". Астронавт Султан Аль Нейади из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) наблюдал за полной Луной с борта МКС и поделился этими потрясающими изображениями нашего спутника.

Астронавт с борта МКС сделал потрясающий снимок "суперлуния" Фото: NASA

Луна в это время находилась на самом близком расстоянии от Земли, из-за чего она казалась больше и ярче, чем обычно, если смотреть с нашей планеты. Хотя, если смотреть из космоса Луна выглядит не такой уж и необычной. Когда во время полной Луны наш спутник приближается очень близко к нашей планете, то происходит явление, которое получило название "суперлуние", хотя астрономы в основном не используют этот термин. В этом году можно будет увидеть еще 3 подобных явления.

Луна в это время находилась на самом близком расстоянии от Земли, из-за чего она казалась больше и ярче, чем обычно, если смотреть с нашей планеты Фото: NASA

Во время суперлуния яркость Луны может увеличиться на 30%, а размер лунного диска на 14%, если смотреть на наш спутник с Земли. Но на самом деле увеличение размера Луны и ее яркости невозможно увидеть невооруженным глазом.

В описании к своим фотографиям Луны Аль Нейади указал, что несмотря на то, что Луна кажется так близко, на самом деле она находится очень далеко от Земли. МКС вращается вокруг планеты на высоте в 400 км над ее поверхностью, а среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи км. Но Луна, во время наблюдаемого с МКС суперлуния находилась на расстоянии в 361 934 км от Земли.

Во время суперлуния яркость Луны может увеличится на 30%, а размер лунного диска на 14%, если смотреть на наш спутник с Земли Фото: NASA

Следующие три полнолуния также будут суперлуниями. Их следует ожидать 1 и 30 августа, а также 23 сентября.

Как уже писал Фокус в июле жители Украины могут наблюдать за так называемым соединением планет, в котором будет участвовать и Луна. Некоторые планеты Солнечной системы будут визуально находится рядом с нашим спутников и их будет видно невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на обратной стороне Луны новую подземную структуру из гранита огромного размера. Ученые считают, что нашли свидетельства древней вулканической активности на нашем спутнике.