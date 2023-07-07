Повний Місяць. Астронавт із борту МКС зробив приголомшливий знімок "супермісяця" (фото)

Повний Місяць у липні був першим із чотирьох послідовних "супермісяців".

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Астронавт з ОАЕ на борту Міжнародної космічної станції (МКС) спостерігав за появою повного Місяця, але саме це явище також називають "супермісяцем". Воно відбувається, коли повний Місяць збігається з моментом, коли Місяць перебуває найближче до Землі. Але насправді термін "супермісяць" більше використовують астрологи, а не астрономи, пише Space.

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Повний Місяць у липні, який було видно 3 липня, є першим із серії послідовних явищ, які іноді називають "супермісяцем". Астронавт Султан Аль Нейаді з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) спостерігав за повним Місяцем з борту МКС і поділився цими приголомшливими зображеннями нашого супутника.

Астронавт із борту МКС зробив приголомшливий знімок "супермісяця" Фото: NASA

Місяць у цей час перебував на найближчій відстані від Землі, через що він здавався більшим і яскравішим, ніж зазвичай, якщо дивитися з нашої планети. Хоча, якщо дивитися з космосу, Місяць виглядає не таким вже й незвичайним. Коли під час повного Місяця наш супутник наближається дуже близько до нашої планети, то відбувається явище, яке отримало назву "супермісяць", хоча астрономи в основному не використовують цей термін. Цього року можна буде побачити ще 3 подібних явища.

Місяць у цей час перебував на найближчій відстані від Землі, через що він здавався більшим і яскравішим, ніж зазвичай, якщо дивитися з нашої планети Фото: NASA

Під час супермісяця яскравість Місяця може збільшитися на 30%, а розмір місячного диска на 14%, якщо дивитися на наш супутник із Землі. Але насправді збільшення розміру Місяця та його яскравості неможливо побачити неозброєним оком.

В описі до своїх фотографій Місяця Аль-Нейаді зазначив, що незважаючи на те, що Місяць здається таким близьким, насправді він знаходиться дуже далеко від Землі. МКС обертається навколо планети на висоті 400 км над її поверхнею, а середня відстань від Землі до Місяця становить приблизно 384 тисячі км. Але Місяць, під час спостережуваного з МКС супермісяця, перебував на відстані 361 934 км від Землі.

Під час супермісяця яскравість Місяця може збільшиться на 30%, а розмір місячного диска на 14%, якщо дивитися на наш супутник із Землі Фото: NASA

Наступні три повні також будуть супермісяцями. Їх слід очікувати 1 і 30 серпня, а також 23 вересня.

Як уже писав Фокус , у липні жителі України можуть спостерігати за так званим з'єднанням планет, у якому братиме участь і Місяць. Деякі планети Сонячної системи будуть візуально знаходитися поруч з нашим супутником і їх буде видно неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на зворотному боці Місяця нову підземну структуру з граніту величезного розміру. Вчені вважають, що знайшли свідчення давньої вулканічної активності на нашому супутнику.