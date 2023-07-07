Орбитальный аппарат NASA показал удивительные песчаные дюны в большом кратере на Марсе (видео)

В новом видео показано покрытое волнистыми песками дно кратера, названного в честь города в Шри-Ланке.

Пусть Марс сейчас и является пустынном и холодным миром, все же его поверхность удивляет необычными структурами и образованиями. Особенности поверхности Марса формировались сотни миллионов лет и космические аппараты имеют возможность показать нам всю красоту Красной планеты. Новое видео было создано учеными из NASA из набора фотографий, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HIRISE. Здесь показаны песчаные дюны на дне кратера Матара, который был назван в честь города в Шри-Ланке, пишет Universe Today.

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На самом деле, по словам ученых, кратер Матара (его диаметр 48 км) является обычным кратером среди всех известных 43 тысяч кратеров на Марсе диаметром больше 5 км. Но на его дне все же находятся интересные волнистые песчаные дюны, которые интригуют ученых. Фотографии этих дюн и сделал космический аппарат NASA c высоты в 251 км над поверхностью Марса.

На этом изображении показан кратер Матара в контексте с массивным ударным образованием Равнина Эллада справа Фото: NASA

Массивный слой песка с течением времени постоянно перемещает сильный ветер на Марсе и аппарат Mars Reconnaissance Orbiter следит за изменениями формы этих песчаных дюн. На сегодняшний день аппарат сделал уже более 100 высококачественных изображений этих дюн. По словам ученых, песчаные дюны на дне кратера Матара меняют свою форму в зависимости от времени года на Марсе. Углекислый газ в кратере замерзает и тает и это способствует изменениям в дюнах.

По словам планетологов, такие песчаные дюны могут многое рассказать о прошлом Марса. Различные размеры пылинок говорят ученым об атмосферных условиях, в которых они образовались. Дюны также содержат информацию о тех явлениях, которые способствовали их появлению.

Массивный слой песка с течением времени постоянно перемещает сильный ветер на Марсе Фото: NASA

Некоторые дюны на Марсе даже помогают ученым понять одну из загадок Марса: что произошло со всей водой на планете? Например, китайский марсоход Zhurong обнаружил в песчаных дюнах недалеко от экватора Марса доказательства того, что жидкая вода здесь текла всего 400 тысяч лет назад.

Хотя песчаные дюны являются важной научной целью для исследований на Марсе, они опасны для марсоходов. Например, еще в 2010 году марсоход NASA Spirit застрял в песке и на этом его миссия на Марсе закончилась.

Хотя песчаные дюны являются важной научной целью для исследований на Марсе, они опасны для марсоходов Фото: NASA

Но песчаные дюны представляют проблему для колесных марсоходов, поэтому сейчас ученые занимаются созданием других подобных аппаратов, которые бы не имели колес. Прототип одного из таких марсоходов был создан несколько лет назад, и он называется BionicWheelBot. За его перемещением в песках пустыни Сахара можно наблюдать на видео ниже.

Фокус уже писал о том, что NASA поделилось редкими кадрами марсианского ландшафта. Камера орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter сделала яркие кадры вулканической местности внутри древнего кратера.

Также Фокус писал о том, что ученые получили новую информацию о магнитном поле планеты, благодаря исследованиям марсохода Zhurong.