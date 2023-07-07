Острая проблема с Иерусалимом: где на самом деле исторический центр Город Давида

"Город Давида" — это большое каменное сооружение напротив Храмовой горы, которое, как полагают, является остатками дворца царя Давида.

Недавно опубликованная статья предоставляет доказательства, которые ставят под сомнение распространенное представление о резиденции царя Давида. Надав Нааман, израильский археолог с большим опытом в изучении древней истории региона, проводит исследования с начала 1960-х годов, пишет Religion News.

Он утверждает, что клинописные таблички, найденные в местности, известной как "Офел", расположенной у подножия горы, указывают на то, что царский дворец и историческое ядро города, вероятно, находились именно там.

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Вопреки распространенному мнению, знаковые стены, которые сейчас окружают Старый город, на самом деле построены в османскую эпоху, во времена султана Сулеймана Великолепного в 16 веке. В библейский период и в период, предшествовавший среднему бронзовому веку, Иерусалим имел значительно иную пространственную конфигурацию.

В то время как Храмовая гора оставалась в его пределах, армянские и христианские кварталы, которые сейчас составляют часть Старого города, находились за пределами городских стен. Более того, город простирался на юг в долину, которую сейчас преимущественно занимает палестинская окраина Сильван. На хребте в этой местности расположено археологическое место, раскопанное в 19 веке, которое определили как ядро Древнего Иерусалима.

Сначала казалось разумным предположить, что дворец Давида, который служил административным и политическим центром первого воплощения города, стоял напротив Храмовой горы, религиозного эпицентра Иерусалима. Тем не менее многочисленные археологи уже давно сомневаются в убедительности доказательств, подтверждающих существование комплекса Города Давида. В израильском археологическом сообществе эта затруднительная ситуация стала известна как "проблема с Иерусалимом".

Профессор Исраэль Финкельштейн, руководитель Школы археологии и морских культур Хайфского университета, пролил свет на этот вопрос, заявив: "Проблема с Иерусалимом заключается в расположении его первоначального древнего центра".

Одним из самых непонятных аспектов является то, что сооружения, найденные на холме Города Давида, не имеют характерных признаков древнего кургана, который был распространенным типом поселения в среднем бронзовом веке в этом регионе.

Недавнее открытие фрагментов табличек в районе Офеля, которые, как полагают, принадлежат к царской переписке, указывает на более северное происхождение. Нааман утверждает: "Открытие двух фрагментов таблички в районе Офеля изменило баланс доказательств. Как отмечалось выше, фрагменты указывают на то, что царский дворец находился на Храмовой горе".

По мнению Наамана, Город Давида, вероятно, служил периферийным пригородом в первые дни существования города. Он доказывает: "Это объясняет скудные архитектурные остатки и немногочисленность предметов, датированных поздним бронзовым веком, обнаруженных во время раскопок, проведенных на Юго-Восточном холме".

Отсутствие значительных структурных остатков между Городом Давида и Храмовой горой из ранних периодов Иерусалима приводит Наамана к выводу, что город существовал в двух разных частях. Он объясняет: "Картина, которая вытекает из дискуссии, озадачивает. С одной стороны, Храмовая гора, где находился царский дворец и храм, вероятно, была экономическим и административным центром города уже во втором тысячелетии до нашей эры. С другой стороны, укрепления, охватывавшие Юго-Восточный холм, образовывали отдельное городское образование, отделенное от Храмовой горы".

Несмотря на приведенные убедительные аргументы, решение этого вопроса в обозримом будущем может остаться недостижимым. Из-за израильско-палестинского конфликта раскопки непосредственно на Храмовой горе строго запрещены. Предыдущие предложения о проведении раскопок на этом месте вызвали резкое осуждение как со стороны еврейских, так и мусульманских лидеров. Профессор Финкельштейн утверждает: "Я могу говорить лишь о текущей ситуации и ближайшем будущем — я не вижу возможности проводить раскопки на Храмовой горе".

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