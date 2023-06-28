Спорная история о Вифлееме. Ученые раскрыли истинное место рождения Иисуса Христа

Согласно христианскому Новому Завету считается, что Иисус родился в Вифлееме, городе, расположенном примерно в 10 километрах к югу от Иерусалима на берегу реки Иордан. Однако уверенность в этом утверждении не является общепризнанной среди других религиозных текстов и древних источников.

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Ученые ведут постоянные дискуссии относительно исторической достоверности Библии. Хотя большинство склоняется к тому, что Иисус — настоящая историческая личность, а не просто миф, среди ученых нет единодушия относительно правдивости Нового Завета как биографического описания его жизни. Из-за нехватки конкретных свидетельств из той эпохи, библейские рассказы часто служат первоисточником для исследования, предлагая проблески исторической правды, пишет IFLScience.

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В Новом Завете Евангелия от Матфея и Луки являются единственными повествованиями, которые углубляются в обстоятельства рождения Иисуса. Оба писания утверждают, что Иисус родился в Вифлееме во времена правления царя Ирода, хотя между этими описаниями события существуют значительные расхождения.

По данным ЮНЕСКО, уже во 2 веке н. э. появилось убеждение, что местом рождения Иисуса стала пещера, расположенная на месте церкви Рождества Христова в Вифлееме. Строительство церкви завершили в 339 году н. э., и с тех пор ее много раз реконструировали и видоизменяли за 1 700 лет. Однако многие верующие разных христианских конфессий до сих пор совершают паломничества к этому месту, почитая его как место рождения пророка.

Интересно, что в двух других Евангелиях Нового Завета — от Марка и Иоанна — нет ни одного упоминания о рождении Иисуса, не говоря уже о том, что оно произошло в Вифлееме. Евангелие от Марка неоднократно определяет Иисуса как выходца из "Назарета Галилейского" без всякой ссылки на Вифлеем.

Так же и Евангелие от Иоанна связывает Иисуса с Галилеей и Назаретом, мимоходом упоминая, что Мессия, по пророчеству, происходил из Вифлеема. Однако сам Иисус не связан непосредственно с этим городом.

Коран, священный текст ислама, также намекает на рождение Иисуса и придает ему статус Божьего пророка. Однако, опять же, в нем нет прямого упоминания о Вифлееме, но признается, что Мария родила Иисуса в неопределенном "далеком месте".

Некоторые утверждают, что связь между Иисусом и Вифлеемом больше переплетается с древними политическими и религиозными ритуалами, чем с историческими доказательствами. В статье для "The Conversation" Родольфо Гальван Эстрада III, доцент по изучению Нового Завета в Университете Авангарда, объясняет, что Библия пытается установить, что Иисус является потомком царя Давида. Эта связь имеет важное значение, поскольку считалось, что Бог пообещал вечное царствование на троне Давида в Израиле.

Некоторые библейские отрывки намекают на то, что Мессия происходил из рода царя Давида. Поскольку отец Иисуса, Иосиф, считался потомком Давида, этот критерий точно соответствует Иисусу.

Более того, Книга пророка Михея в еврейской Библии предсказывает, что Мессия придет из Вифлеема, родного города Давида. Твердо связывая рождение Иисуса с Вифлеемом, Евангелия от Матфея и Луки подкрепляют утверждение о том, что Иисус был Мессией, который происходил из рода Давида, как утверждает Эстрада.

В дополнение к неопределенности вокруг места рождения Иисуса, существует также значительная неоднозначность относительно его конкретной даты рождения.

В то время как большинство христианских традиций отмечает его рождение 25 декабря, Новый Завет четко не указывает дату. Опять же, объяснение этого расхождения можно найти в исторических обстоятельствах, политических влияниях и устоявшихся традициях.

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