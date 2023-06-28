Спірна історія про Вифлиєм. Вчені розкрили справжнє місце народження Ісуса Христа

Згідно з християнським Новим Заповітом вважається, що Ісус народився у Вифлеємі, місті, розташованому приблизно за 10 кілометрів на південь від Єрусалима на березі річки Йордан. А проте впевненість у цьому твердженні не є загальновизнаною серед інших релігійних текстів та стародавніх джерел.

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Науковці ведуть постійні дискусії щодо історичної достовірності Біблії. Хоча більшість схиляється до того, що Ісус — справжня історична особа, а не просто міф, серед науковців немає одностайності щодо правдивості Нового Заповіту як біографічного опису його життя. Через брак конкретних свідчень з тієї епохи, біблійні розповіді часто слугують першоджерелом для дослідження, пропонуючи проблиски історичної правди, пише IFLScience.

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У Новому Завіті Євангелія від Матвія та Луки є єдиними оповідями, які заглиблюються в обставини народження Ісуса. Обидва писання стверджують, що Ісус народився у Вифлеємі за часів правління царя Ірода, хоча між цими описами події існують значні розбіжності.

За даними ЮНЕСКО, вже у 2 столітті н. е. з'явилося переконання, що місцем народження Ісуса стала печера, розташована на місці церкви Різдва Христового у Вифлеємі. Будівництво церкви завершили в 339 році н. е., і відтоді її чимало разів реконструювали та видозмінювали за 1 700 років. Однак багато вірян різних християнських конфесій досі здійснюють паломництва до цього місця, вшановуючи його як місце народження пророка.

Цікаво, що в двох інших Євангеліях Нового Завіту — від Марка та Івана — немає жодної згадки про народження Ісуса, не кажучи вже про те, що воно відбулося у Вифлеємі. Євангеліє від Марка неодноразово визначає Ісуса як вихідця з "Назарету Галілейського" без жодного посилання на Віфлеєм.

Так само і Євангеліє від Івана пов'язує Ісуса з Галілеєю та Назаретом, мимохідь згадуючи, що Месія, за пророцтвом, походив з Вифлеєму. Однак сам Ісус не пов'язаний безпосередньо з цим містом.

Коран, священний текст ісламу, також натякає на народження Ісуса і надає йому статус Божого пророка. Проте, знову ж таки, в ньому немає прямої згадки про Вифлеєм, але визнається, що Марія народила Ісуса в невизначеному "далекому місці".

Дехто стверджує, що зв'язок між Ісусом і Вифлеємом більше переплітається з давніми політичними і релігійними ритуалами, ніж з історичними доказами. У статті для "The Conversation" Родольфо Гальван Естрада III, доцент з вивчення Нового Завіту в Університеті Авангарду, пояснює, що Біблія намагається встановити, що Ісус є нащадком царя Давида. Цей зв'язок має важливе значення, оскільки вважалося, що Бог пообіцяв вічне царювання на троні Давида в Ізраїлі.

Деякі біблійні уривки натякають на те, що Месія походив з роду царя Давида. Оскільки батько Ісуса, Йосип, вважався нащадком Давида, цей критерій точно відповідає Ісусу.

Ба більше, Книга пророка Михея в єврейській Біблії пророкує, що Месія прийде з Віфлеєму, рідного міста Давида. Твердо пов'язуючи народження Ісуса з Вифлеємом, Євангелія від Матвія і Луки підкріплюють твердження про те, що Ісус був Месією, який походив з роду Давида, як стверджує Естрада.

На додаток до невизначеності навколо місця народження Ісуса, існує також значна неоднозначність щодо його конкретної дати народження.

У той час, як більшість християнських традицій відзначає його народження 25 грудня, Новий Завіт чітко не вказує дату. Знову ж таки, пояснення цієї розбіжності можна знайти в історичних обставинах, політичних впливах та усталених традиціях.

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