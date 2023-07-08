В Ирландии останки 100 жителей Средневековья нашли на стройплощадке отеля (фото)

По результатам радиоуглеродного анализа найденных могил выяснилось, что одна из них на сто лет старше церкви Святой Марии, которая появилась в Дублине в XII веке. Две могилы восходят к началу XI века.

В центре Дублине на месте, где собирались построить новый отель, обнаружили средневековое массовое захоронение и руины аббатства. Около 100 скелетных останков, которые были захоронены примерно тысячу лет тому назад, нашли на улице Кейпел-стрит, где некогда стояло аббатство Святой Марии. Об этом сообщает The Mirror.

По результатам радиоуглеродного анализа могил выяснилось, что одна из могил на сто лет старше церкви Святой Марии, которая появилась здесь в XII веке.

По меньшей мере две могилы восходят к началу XI века.

Археологи также раскопали фундамент бывшего пресвитерианского дома собраний, построенного в 1667 году. В дальнейшем он станет центром в разработке новой концепции бара и ресторана.

Также были обнаружены части дома, известного как Dutch Billies, который поселенцы построили примерно в 1700 году после того, как король Вильгельм Оранский взошел на английский престол.

Древние захоронения

Останки скелетов собираются раскопать, очистить и отправить для дополнительного анализа. Затем их передадут в Службу национальных памятников.

Эдмонд О'Донован, директор по раскопкам компании Courtney Derry Heritage Consultancy рассказал о значении находок.

"В свое время аббатство Святой Марии было крупнейшим и самым богатым в средневековой Ирландии", — пояснил эксперт.

Останки жителя Средневековья

Его снесли после 1540 года, когда монастырь был распущен Генрихом VIII, а позже на нем располагался пресвитерианский молитвенный дом XVII века.

По его словам, одной из интригующих находок стали древние захоронения.

Раскопки в Дублине

Компания Beannchor прежде проводила аналогичную реставрацию исторических зданий.

Ее Управляющий Билл Вулси сказал, что невозможно было предвидеть, что повлечет за собой проект в начале 2017 года.

На первом этапе строительства в упомянутом историческом районе Дублина планируется вновь открыть викторианский переулок между Кейпел-стрит и Митинг-Хаус-лейн, который оставался закрыт для жителей ирландской столицы более 140 лет.

Средневековое захоронение в Ирландии

В этой части комплекса запланировано строительство новых ресторанов и бар, которые должны открыться в первой половине 2024 года.

Новый отель Bullitt Dublin должен быть построен через 12 месяцев.

Напомним, что археологи обнаружили уникальное захоронение и артефакты гальштатской культуры. Археологи из Музея естественной истории сделали важное открытие в австрийском городке Гальштат. Археологическая находка относится к железному веку.

Также сообщалось, что ученые реконструировали лицо англо-саксонского тинейджера. В 2011 году в одной из деревень Великобритании нашли англосаксонское христианское захоронение середины 7-го века.