Проглотит пирамиду из 28 Эмпайр-стейт-билдинг: ученые рассказали, насколько глубок земной океан

Океаны покрывают 71% поверхности нашей планеты, но нам все еще так мало известно о них — на самом деле о поверхности Марса мы знаем намного больше.

Не секрет, что океаны покрывают большую часть поверхности нашей планеты (71%), а потому ученые веками пытаются исследовать глубокую синеву. Однако их работа далека от завершения: океаны настолько глубоки и велики, что мы едва ли собрали информацию о половине из них, пишет Science Focus.

Исследователи отмечают, что во многих отношениях нам намного больше известно о поверхности Марса, чем об океанах, покрывающих поверхность Земли. Многие подводные загадки, включая то, как выглядит морское дно и какие виды обитают в особенно холодных и глубоких водах, все еще остаются неразгаданными.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Насколько глубок океан

Самой глубокой точкой океана, известной сегодня, считается Бездна Челленджера, которая расположилась на глубине 10 935 метров в южной части Марианской впадины. Эта точка находится в Тихом океане к востоку от Филиппин.

Исследователи отмечают, что глубина Бездны Челленджера превышает высоту горы Эверест (8 849 м) и сопоставима с самой высокой горой на планете, Мауна-Кеа, основание которой и само находится вод водой. Чтобы представить себе, насколько глубока Бездна Челленджера, можно представить себе пирамиду из 28 Эмпайр-стейт-билдинг, выстроенных одна на другой — все они тот час же оказались бы под водой.

Отметим, что самая глубокая точка океана получила свое название в честь корабля HMS Challenger, экипаж которого впервые померил глубину впадины еще в 1875 году. Впрочем, точная глубина Бездны Челленджера была измерена лишь в 2021 году, когда ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат.

По данным исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средняя глубина океана Земли составляет около 3,7 километров.

Почему океаны такие глубокие

Ученые отмечают, что земные океаны столь глубоки из-за субдукции — здесь встречаются две тектонические плиты Земли, одна из которых медленно скользит под другую. Именно "танец" этих двух скользящих тектонических плит и создает глубокие впадины в Мировом океане.

Например, исследователи считают, что рекордная глубина Бездны Челленджера обусловлена необычной региональной тектоникой. Ученые также отмечают, что подобные экстремальные глубины составляют так называемую зону Хадала и достигают от 6 до 11 метров.

Как глубоко в океан опускались люди

Невероятное давление на дне самых глубоких частей океана чрезвычайно затрудняет любое исследование и изучение. Однако с появлением пилотируемых подводных аппаратов и дистанционно управляемых аппаратов ученым все же удалось изучить невероятные глубины.

Например, люди несколько раз достигали дна Бездны Челленджера, то есть фактически исследовали самую глубокую точку земного океана. Впервые это достигнуто в 1960 году Жаком Пикаром и Доном Уолшем.

В 2020 году астронавт Кэтрин Салливан и авантюристка Ванесса О'Брайен стали первыми женщинами, которым удалось достичь дна Бездны Челленджера. К слову, именно благодаря этой экспедиции ученые узнали, что поверхность этой впадины вовсе не плоская, как считалось ранее, а пологая. В общей сложности погружение тогда продлилось 11 часов.

Кто обитает в глубинах океана

Исследователи отмечают, что зона Хадала, на самом деле, является пристанищем для множества невероятных и весьма странных форм жизни. Исследователям известно, что там обитают удивительные рыбы, брюхоногие моллюски, а также другие организмы, способные выносить это невероятное давление, полное отсутствие света и экстремальные температуры.

Также известно, что в Бездне Челленджера ученым удалось обнаружить некоторые виды морских огурцов, щитовок, многощетинковых червей, креветок и различных микроорганизмов.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружили ученые на дне Марианской впадины на глубине 11 км.