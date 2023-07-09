Необычная флуоресценция: как черный свет заставляет светиться живые существа и предметы
Черным светом называют длинноволновой, наиболее "мягкий" ультрафиолетовый свет.
Способность светиться — это отличительная черта некоторых животных, а также предметов. Но некоторые из них могут светиться только при определенных обстоятельствах, например, если на них светит черный свет. Итак, в чем особенность черного света и как он работает? Об этом пишет IFLScience.
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Черным светом называют длинноволновой, наиболее "мягкий" ультрафиолетовый свет. На самом деле длина волны этого света короче, чем у видимого света. Такой свет могут излучать специальные лампы, которые так и называются – лампы черного света.
Ультрафиолетовые фотоны могут поглощаться электронами, летящими в атоме. Электроны занимают орбитали в атоме, каждая из которых может содержать фиксированное количество электронов с определенным количеством энергии. Электроны обычно занимают "основное состояние". Однако, когда они получают нужное количество энергии, они могут "возбудиться", занимая более энергичное состояние.
Но это возбужденное состояние не может длиться вечно, и затем электрон падает вниз по энергетическим уровням и выпускает фотоны, при этом высвобождая энергию.Однако энергия рассеивается, пока электрон возбужден, и он может опускаться на один уровень за раз, а не на все сразу. Это означает, что исходящие фотоны отличаются от входящих: у них меньше энергии и больше длина волны. Эти низкоэнергетические фотоны могут находиться в спектре видимого света и из-за этого предметы или вещества светятся.
Много чего может светиться под действием черного света. Некоторые живые существа обладают этим свойством при воздействии ультрафиолета. Например, белки-летяги светятся розовым цветом, мех утконоса светится зеленовато-голубым, многие амфибии также начинают светиться. Некоторые ученые считают, что даже динозавры могли светится под действием черного света.
С помощью лампы черного света иногда дерматологи выявляют заболевания на коже. Здоровая кожа кажется голубоватой, в то время как другие цвета могут указывать на проблему: розовый может указывать на бактериальные инфекции, а серые или белые пятна на коже головы могут свидетельствовать о наличии вшей.
Кстати, знаменитые изображения брызг крови на месте преступления, которые светятся синим цветом, на самом деле появляются из-за люминола, который распыляется на поверхности и флуоресцирует, когда вступает в реакцию с кровью.
Фокус также писал о том, почему люди иногда не могут быстро прихлопнуть муху и для этого есть важная причина. Мухи ни в коем случае не умнее человека, но их умение избежать смерти связано с их восприятием мира.