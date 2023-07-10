400 тыс. лет назад на Марсе произошли резкие изменения: что выяснил китайский марсоход

Ученые считают, что несколько сотен тысяч лет назад на Красной планете произошли резкие изменения климата.

Китайский марсоход Zhurong обнаружил особенности в виде темных гребней на вершине ярких песчаных дюн в Равнине Утопия на Марсе. Это доказывает, что на планете 400 тысяч лет назад произошло резкое изменение климата, пишет Space.

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Ученые из Китайской академии наук представили результаты очередного исследования, основанного на собранных данных китайским марсоходом Zhurong в период его работы на Марсе с мая 2021 года по май 2022 года. Это исследование также основано на наблюдениях китайского орбитального аппарата Tianwen-1. Оба космических аппарата изучали особенности песчаных дюн в Равнине Утопия на Марсе.

Как показывает исследование, форма дюн подверглась эрозии с появлением длинных темных гребней, то есть поперечных эоловых гребней (ПЭГ) на вершине песчаных дюн. Но эти гребни появились под другим углом, чем у дюн, которые были изменены ветром. Но модели, описывающие движение ветров на Марсе, до сих пор не могли объяснить, как могли появиться такие особенности.

Благодаря наблюдениям марсохода Zhurong, ученые выяснили, что песчаные дюны состоят из более яркого вещества, расположенного под более темным веществом, которое образует ПЭГ. Обработав данные марсохода и орбитального зонда, ученые пришли к выводу, что эти особенности появились в период между 2,1 млн лет назад и 400 тысяч лет назад. Это значит, что темные гребни на дюнах, должны были появиться на их вершинах в течение последних 400 000 лет.

Ученые считают, что несколько сотен тысяч лет назад на Красной планете произошли резкие изменения климата Фото: NASA

Полученный временной диапазон совпадает с началом и концом последнего большого ледникового периода на Марсе. Тот факт, что ПЭГ появились под другим углом к дюнам, указывает на то, что направление ветра в этих широтах скорее всего изменилось после ледникового периода.

Причиной существования ледникового периода на Марсе стало изменение наклона оси планеты, которое происходит периодически. В период между 2,1 млн и 400 тысяч лет назад наклон оси Марса менялся в диапазоне от 15 до 35 градусов к плоскости орбиты его вращения вокруг Солнца. Это повлияло на климат на Марсе и привело к резкому его изменению, считают ученые. Ктсати, сейчас наклон оси Красной планеты составляет 25 градусов.

Как правило, ледниковые периоды на Марсе сопровождаются повышением температуры на полюсах и перемещением водяного пара и пыли в средние широты. Во время последнего ледникового периода этот водяной пар и пыль осели на поверхности и создали слой толщиной в несколько метров, который все еще остается под поверхностью Марса в средних широтах.

По словам ученых, изучение климата Марса необходимо, чтобы лучше понять изменения на планете, которые произошли в прошлом и привели к тому, каким Марс является сегодня.

Фокус уже писал о том, что новое исследование, основанное на данных марсохода Zhurong, показывает на планете все еще сохранились участки слабого магнитного поля в коре Марса. Как известно, сейчас планета не имеет магнитного поля, защищающего планету от космического излучения.

Также Фокус писал о том, что данные марсохода Zhurong показали, что в не таком далеком прошлом на Марсе существовала активность воды.

Напоминаем, что орбитальный аппарат NASA показал удивительные песчаные дюны в кратере Матара на Марсе, как уже писал Фокус.