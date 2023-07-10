Миф о "светловолосых эскимосах" и нордическом происхождении: куда исчезли поселенцы Гренландии

В 985 году викинг Эрик Рыжий возглавил группу исландских фермеров, которые основали поселение на западном побережье Гренландии. Однако поиски потомков этих поселенцев существенно повлияли на восприятие Гренландии европейцами и американцами на протяжении многих поколений.

Доцент Роберт Рикс проливает свет на ключевую роль пропавшего норвежского поселения в колонизации в Гренландии в 18 веке в своей недавно опубликованной книге "Пропавшие поселенцы Гренландии: В поисках легенды и ее наследия", пишет HeritageDaily.

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Гренландия, как и другие земли Нового Света, нашла свое место в европейской истории как богатая ресурсами территория. Дания столкнулась с проблемами, связанными с владением Гренландией и ее водами, особенно со стороны голландцев и англичан.

Датские претензии на остров в значительной степени опирались на память поселенцев, что привело к созданию рукописей, книг и карт, которые не только напоминали конкурентам о присутствии поселенцев, но и распространяли мнение о том, что их потомки продолжают обрабатывать гренландские поля.

Потеря связи с Северной Гренландией в начале 15 века породила предположения о судьбе местных жителей, и многие верили, что поселение все еще существует. Эта вера подпитывала многочисленные попытки установить контакт с поселенцами, частично из-за слухов об их богатстве, упомянутых в европейских книгах. Король Кристиан IV даже организовал три экспедиции на поиски пропавших людей и их богатств.

Настоящая колонизация Гренландии началась только в 1721 году, когда миссионер Ганс Эхеде основал колонию. Он имел целью обратить инуитов в христианство и финансировать колонию, восстановив связи с норвежскими поселениями и эксплуатируя их ресурсы.

Однако экспедиция Эхеде, как и ее предшественники, не смогла найти северных людей. В 19 веке люди постепенно смирились с мыслью, что норвежских поселенцев в Гренландии уже не найти.

Вместо этого ученые и исследователи переключили свое внимание на другие арктические регионы как потенциальные места, куда могли мигрировать исчезнувшие поселенцы. Это привело к публикации многочисленных приключенческих историй между 1870 и 1920 годами, в которых изолированные колонии норманнов изображались как якобы потомки отважных исследователей-викингов.

По мнению Рикса, такое широкое увлечение норвежскими поселенцами отражало обеспокоенность общества негативными последствиями иммиграции и упадком цивилизации. Это совпадало с критикой обществ, которые считали нечистыми, — настроениями, что стали популярными во время подъема евгеники. Вымышленные арктические колонии стали символизировать застывшие сообщества, которых не коснулся культурный и физический упадок, связанный с современностью.

Даже в 20-м веке сохранялась надежда на то, что потомков поселенцев можно найти. Во время экспедиции 1912 года на канадский остров Виктория исследователь Вильялмур Стефанссон встретил инуитов со стройным телосложением и рыжевато-коричневыми волосами.

Стефанссон, измерив особенности их черепа, пришел к выводу, что они были потомками европейских поселенцев, которые выжили, ассимилировавшись с коренным населением. Понятие "светловолосые эскимосы" вызвало сенсацию в средствах массовой информации. Однако современный анализ ДНК с тех пор опроверг любое нордическое происхождение.

Тем не менее к тому времени заявление Стефанссона возродило давнюю надежду на то, что тайна пропавших поселенцев может быть разгадана.

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