Неожиданный поворот. Меланому собираются лечить пересадкой кала в кишечник

Результаты первых клинических испытаний свидетельствуют о том, что пересадка фекалий может повысить эффективность лечения меланомы.

Исследователи из трех канадских институтов попытались проверить, может ли добавление к лечению пересадки фекалий улучшить результаты лечения пациентов с меланомой на поздней стадии. Исследование, включавшее 20 пациентов с меланомой, было направлено на оценку безопасности этого нового подхода и его влияния на реакцию пациентов на лечение, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В нашем организме обитает множество микроорганизмов, в частности в кишечнике, которые различным образом влияют на наше здоровье. Растущее число исследований позволяет предположить, что "микробиом кишечника" может играть определенную роль в развитии многих заболеваний — от ожирения и диабета до различных форм рака. Пересадка фекалий — перенос микроорганизмов кишечника от здорового человека к другому человеку, показала перспективность в плане формирования более здорового микробиома и потенциальной борьбы с заболеваниями.

Меланома — это форма рака кожи, которая может стать особенно опасной, когда она распространяется на другие части тела — стадия, известная как меланома 4-й стадии. Стандартным методом ее лечения является иммунотерапия, которая не позволяет раковым клеткам подавлять иммунную систему. К сожалению, примерно у половины пациентов, получающих такое лечение, развивается резистентность.

Большинство медицинских исследований начинается с первой фазы, которая позволяет убедиться в безопасности лечения и выявить побочные эффекты. В данном исследовании пациенты принимали по 40 капсул фекального трансплантата внутрь за неделю до начала обычного лечения иммунотерапией. Результаты оказались обнадеживающими, хотя у нескольких пациентов наблюдались незначительные побочные эффекты, такие как диарея, метеоризм и дискомфорт в животе. Четверть пациентов были вынуждены прекратить иммунотерапию из-за ее побочных эффектов, но в целом комбинированное лечение было признано безопасным.

Группа исследователей также изучила эффективность сочетания трансплантации кала с иммунотерапией. Было установлено, что 65% пациентов дали положительный ответ в соответствии с установленными критериями. В частности, у 20% пациентов наблюдался полный ответ, то есть исчезли все очаги поражения, а у 45% — частичный ответ, что выражалось в значительном уменьшении размеров очагов поражения.

Эти результаты являются существенным вкладом в продолжающееся изучение возможностей использования микробиома кишечника для улучшения лечения рака. Исследователи также отметили, что разнообразие микроорганизмов в кишечнике пациентов увеличивалось и оставалось высоким с течением времени независимо от их клинического ответа на иммунотерапию.

Учитывая растущую резистентность к иммунотерапии при лечении меланомы, новый метод, включающий пересадку фекалий, может послужить залогом успешного лечения заболевания. Пока эти результаты являются первым многообещающим шагом в этом направлении.

Ранее Фокус писал о том, что на тестерах косметики в магазинах могут содержаться фекалии и инфекции. В новом исследовании ученые взяли мазки губной помады, теней для век, консилера и туши для ресниц для проверки на безопасность.

Также Фокус писал о том, что фекалии кенгуру смогут помочь сократить выбросы метана в атмосферу. Фекалии детенышей кенгуру могут помочь обеспечить маловероятное решение экологической проблемы метана, производимого коровами.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.