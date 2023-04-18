Инфекции костей и фекалии. Почему стоит держаться подальше от тестеров косметики в магазинах (фото)

В новом исследовании ученые взяли мазки губной помады, теней для век, консилера и туши для ресниц. То, что они увидели дальше, шокировало ученых.

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Тестеры косметики в магазинах могут показаться весьма хорошей идеей — казалось бы, таким образом повышаются шансы подобрать продукт, который подходит именно вам. Однако исследователи считают, что это может быть чрезвычайно опасно для здоровья, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента мазки губной помады, румян, теней для век, консилеров, туши для ресниц и мультистиков были собраны с тестеров в одном из магазинов Sephora. Далее их поместили в чашке Петри и инкубировали в течение нескольких дней. Результаты исследования оказались удручающими.

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Результаты исследования показывают, что образцы помады, туши и консилера оказались совершенно чистыми. Увы, про другие продукты такого не скажешь — образцы теней и мультистиков буквально кишели бактериями. Отметим, что магазины, как правило, предлагают специальные ватные палочки, подушечки или одноразовые аппликаторы, которые должны были бы предотвратить распространение бактерий. Однако покупатели часто используют пальцы и наносят косметику прямо на лицо.

Образцы туши также оказались чистыми Фото: TikTok/howdirtyis

Исследователи отмечают, что бактерии на образцах косметики, вероятно, разрастаются из-за того, что люди повторно наносят ватные палочки и подушечки на косметики, после того, как они уже коснулись кожи. Однако ученые предупреждают, что подобная халатность может привести к развитию стафилококковых инфекций, инфекций мочевыводящих путей, респираторных заболеваний и даже пневмонии.

Образцы теней для век кишели бактериями Фото: TikTok/howdirtyis

По словам дерматолога Тами Бусс Кассис, на образцах косметики часто обнаруживаются бактерии и грибки стафилококка, которые являются основной причиной развития инфекций кожи и мягких тканей, а они могут привести к образованию фурункулов. Кассис советует максимально избегать тестеров и отдавать предпочтение новым продуктам. Если же избежать теста косметики не получится, следуйте простым правилам:

убедитесь, что тестер запечатан;

используйте одноразовый аппликатор;

нанесите продукт на тыльную сторону ладони.

По информации Министерства здравоохранения Миннесоты, в большинстве случаев стафилококковые инфекции не являются серьезными, однако в некоторых случаях они могут обернуться серьезными проблемами, такими как:

инфекции кровотока;

пневмония;

инфекции костей и суставов.

Образцы румян кишели бактериями Фото: TikTok/howdirtyis

Отметим, что подобный эксперимент уже был проведен ранее в 2017 году. Тогда ученые исследовали образцы косметики из трех крупных магазинов. Образцы были проверены в сертифицированной микробиологической лаборатории, а результаты оказались крайне тревожными — все образцы дали положительный результат на золотистый стафилококк. Более того, на некоторых образцах и вовсе обнаружили бактерии из кишечного тракта. По словам нью-йоркского дерматолога Уитни Боу, нанося косметику с тестеров себе на кожу, вы буквально можете "наносить и размазывать чужие фекалии на свои губы".

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