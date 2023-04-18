Інфекції кісток та фекалії. Чому варто триматися подалі від тестерів косметики у магазинах (фото)

У новому дослідженні вчені взяли мазки губної помади, тіней для повік, консилера та туші для вій. Те, що вони побачили далі, шокувало вчених.

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Тестери косметики в магазинах можуть здатися дуже гарною ідеєю — здавалося б, таким чином підвищуються шанси підібрати продукт, який підходить саме вам. Однак дослідники вважають, що це може бути надзвичайно небезпечним для здоров'я, пише Daily Mail.

Під час експерименту мазки губної помади, рум'ян, тіней для повік, консилерів, туші для вій та мультистиків були зібрані з тестерів в одному з магазинів Sephora. Далі їх помістили у чашки Петрі та інкубували протягом кількох днів. Результати дослідження виявилися гнітючими.

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Результати дослідження показують, що зразки помади, туші та консилера виявилися абсолютно чистими. На жаль, про інші продукти такого не скажеш — зразки тіней та мультистиків буквально кишіли бактеріями. Зазначимо, що магазини, як правило, пропонують спеціальні ватяні палички, подушечки або одноразові аплікатори, які мали б запобігти поширенню бактерій. Однак покупці часто використовують пальці й наносять косметику просто на обличчя.

Зразки туші також виявилися чистими Фото: TikTok/howdirtyis

Дослідники відзначають, що бактерії на зразках косметики, ймовірно, розростаються через те, що люди повторно наносять ватяні палички та подушечки на косметики після того, як вони вже торкнулися шкіри. Проте вчені попереджають, що подібна недбалість може призвести до розвитку стафілококових інфекцій, інфекцій сечовивідних шляхів, респіраторних захворювань і навіть пневмонії.

Зразки тіней для повік кишіли бактеріями Фото: TikTok/howdirtyis

За словами дерматологині Тамі Бусс Кассіс, на зразках косметики часто виявляються бактерії та грибки стафілокока, які є основною причиною розвитку інфекцій шкіри та м'яких тканин, і можуть призвести до утворення фурункулів. Кассіс радить максимально уникати тестерів і віддавати перевагу новим продуктам. Якщо ж уникнути тесту косметики не вийде, дотримуйтесь простих правил:

переконайтеся, що тестер запечатаний;

використовуйте одноразовий аплікатор;

нанесіть продукт на задній бік долоні.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Міннесоти, у більшості випадків стафілококові інфекції не є серйозними, проте в деяких випадках вони можуть призвести до серйозних проблем, таких як:

інфекції кровотоку;

пневмонія;

інфекції кісток та суглобів.

Зразки рум'ян кишіли бактеріями Фото: TikTok/howdirtyis

Зазначимо, що подібний експеримент уже було проведено раніше у 2017 році. Тоді вчені досліджували зразки косметики із трьох великих магазинів. Зразки були перевірені в сертифікованій мікробіологічній лабораторії, а результати виявилися вкрай тривожними — усі зразки дали позитивний результат на золотистий стафілокок. До того ж на деяких зразках взагалі виявили бактерії з кишківника. За словами нью-йоркської дерматологині Вітні Боу, наносячи косметику з тестерів собі на шкіру, ви буквально можете "наносити та розмазувати чужі фекалії на свої губи".

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