Невероятная капсула времени: археологи сделали открытие на руинах Варшавского гетто

В гонке со временем раскопки в самом сердце Варшавы обнаруживают потрясающую археологическую находку — мастерскую, застывшую на годы и являющуюся свидетельством изобретательности и решительности, к которым прибегали среди ужасов нацистской оккупации.

Вблизи бывшего Варшавского гетто в Польше археологические раскопки принесли удивительную находку — мастерскую, которая удивительно хорошо сохранилась. Варшавское гетто, созданное в ноябре 1940 года немецкими властями, служило крупнейшим нацистским гетто во время Второй мировой войны, удерживая до 460 000 еврейских заключенных на территории площадью 3,4 квадратных километра, пишет HeritageDaily.

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Летом 1942 года нацисты провели масштабную операцию, известную под названием "Большая война", которая предусматривала перевозку евреев из Варшавского гетто в концентрационные лагеря и центры уничтожения. В ответ на восстание в Варшавском гетто, самое важное еврейское восстание во время Второй мировой войны, немцы сравняли гетто с землей в мае 1943 года.

Недавние раскопки в районе современной улицы Анелевича, в частности, на месте бывшей улицы Генся, 33, обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившуюся мастерскую. Она специализировалась на изготовлении столовых приборов, декоративных изделий и эмблем, удовлетворяя потребности жителей до войны и продолжая свою деятельность даже во время войны.

В частности, среди находок — столовые приборы с изображением немецкого орла, что свидетельствует о деятельности мастерской в военное время.

В частности, среди находок — столовые приборы с изображением немецкого орла, что свидетельствует о деятельности мастерской в военное время Фото: PAP

Один из археологов, который принимал участие в раскопках, Михал Грабовский, отметил уникальность этой находки, отметив почти полную сохранность мастерской. Он отметил, что деревянный пол и основы станков выдержали испытание временем, служа материальными остатками прошлого.

Дальнейшие исследования под деревянным полом принесли дополнительные интересные артефакты. Среди них — упаковочные материалы от довоенных конфет "Маковки" (Makówki), фрагмент книги и часть значка, который носили работники завода "Фиат", впервые открывшего свои двери в 1935 году.

Примечательно, что исследователи также откопали значки, связанные с организацией Дрор, еврейской группой, которая помогала готовить молодых людей к выезду в Палестину. Позже ее члены присоединились к движению сопротивления и принимали активное участие в восстании в Варшавском гетто

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