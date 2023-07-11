Трюки разума. Ученые впервые доказали, что люди могут слышать тишину, и она оглушительна

Ранее исследователи полагали, что мы не способны "слышать" тишину, однако все оказалось не совсем так, как мы полагали ранее.

Это может показаться весьма странным, но человек воспринимает тишину так же, как любой другой звук. По крайней мере к такому удивительному заключению пришли ученые в новом исследовании. Любопытно, что в течение веков философы из разных уголков мира полагали, что люди не "слышат" тишину, но, похоже, это не совсем так, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Джона Хопкинса провели 7 экспериментов, в которых приняли участие 1 000 человек. Каждому из них показали ряд трюков с разумом, которые работают со звуком и тишиной. Теперь исследователи полагают, что у них есть новые доказательства того, что наш мозг активно обрабатывает тишину. Исследователи также полагают, что это сможет объяснить, почему мы уделяем так много внимания "неловкой паузе в разговоре, напряженной паузе между раскатами грома или тишине в конце представления".

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Известно, что если вы играете один непрерывный электронный тон ли два отдельных тона одинаковой общей продолжительности, мозг человека будет обманывать нас, заставляя думать, что один тон попросту длится дольше.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что, как и в случае с тонами, реципиенты полагали, что одна непрерывная тишина длиннее, чем две отдельные. Это позволяет предположить, что наш мозг обрабатывает абсолютную тишину по тому же принципу, что и звук.

По словам старшего автора исследования из Университета Джона Хопкинса, доктора Чаза Файрстоуна, одной из причин, почему фраза "звук тишины" настолько убедительна, заключается в том, что "она парадоксальна". Дело в том, что тишина подразумевает отсутствие звука. Однако результаты тестов показывают, что мы слышим тишину так же как звук. Именно поэтому ученые полагают, что во фразе "звук тишины" на самом деле может быть больше правды, чем мы предполагали ранее.

В ходе экспериментов, людям "включали одиночное и двойное молчание" на фоне шума поезда, оживленного ресторана, рынка, площадки и белого шума. Результаты исследований свидетельствуют о том, что люди оценивали одно молчание как более продолжительное, чем два отдельных молчания, когда и просили сравнить, как это делают с другими звуками.

Любопытно, но эта иллюзия также срабатывала, когда людей просили нажимать клавишу, сколько времени длилось молчание, а также когда просто сравнивали их. Позже исследователи обнаружили два электронных тона, которые имели больший разрыв между ними при воспроизведении в тишине, находившейся между другими звуками. Таким образом ученые пришли к выводу, что на мозг в действительности активно воспринимает тишину.

Авторы исследования отмечают, что в реальной повседневной жизни звуки мира представляют собой некую какофонию, а полная тишина наступает крайне редко. В результаты ученые оценили, как реципиенты реагировали, когда определенный шум попросту затихал. Например, ученые одновременно воспроизвели высокий органный тон и низкое урчание двигателя, а затем один из этих звуков несколько раз затихал.

Ученые обнаружили, что люди оценивали его как затихший дольше, чем когда исчезал ожидаемый звук. Авторы исследования полагают, что массив звуковых иллюзий проливает свет на то, насколько люди запрограммированы на восприятие тишины. По словам соавтора исследования, профессора Яна Филлипса, виды иллюзий и эффектов выглядят так, будто они уникальны для слуховой обработки звука. Теперь исследователи полагают, что мы в действительности "слышим отсутствие звука".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, с чем связана тишина после снегопада.