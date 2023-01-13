Волшебный звукоизолятор. Ученые рассказали, с чем связана тишина после снегопада

Исследователи объяснили любопытный акустический эффект, который мы наблюдаем после того, как выпадает снег.

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Снежные зимы — сами по себе прекрасны, однако многие из нас могли заметить, что после снегопада на улице происходит нечто волшебное — наступает необычная тишина, которую вряд ли мы могли бы наблюдать в любой другой день, пишет The Guardian.

Своеобразная тишина частично связана с меньшей активностью человека, которая невольно наступает после снегопада, однако не только. Этот эффект также частично связан с эффектом акустического демпфирования снега. Сегодня ученые решили пролить свет на этот "волшебный эффект".

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Исследователи отмечают, что выход на улицу после снегопада вполне может показаться "волшебным", потому что эффект от заснеженных ландшафтов существенно подчеркивается изменением звукового ландшафта — кажется, будто на улице внезапно стихает все.

Этот любопытный эффект всепоглощающей тишины отчасти связан со снижением активности человека — на улице меньше людей, меньше движения на дорогах. Кроме того, останавливаются строительные площадки, откладывается ремонт дорог и замолкают другие источники антропогенного шума. Даже пение птиц одинаково приглушено.

Однако исследователи отмечают, что это еще не все. Тишина после снегопада также связана с тем, что снег, по сути, обладает акустическим демпфирующим эффектом — то есть он приглушает эхо, которое обычно отражается от земли и других поверхностей. Дело в том, что снег состоит из кристаллов льда, которые являются хорошей звукоизоляцией. Однако в данном случае они неплотно упакованы вместе с большим количеством снега — получаемый пористый материал является хорошим звукоизолятором.

Еще в 2008 году ученые провели исследование на Аляске. Тогда эксперимент показал, что холостой выстрел из пистолета на заснеженной поверхности ослабляется на 30 дБ — по сути это эквивалентно разнице между разговором и шепотом.

Исследователи отмечают, что важную роль в создании "тишины после снегопада" играет преломление звука. Это объясняется тем, что во время снегопада у земли более теплый воздух, а над ней — более холодный. Именно эта комбинация и заставляет звук преломляться, изгибая его вверх — это снижает громкость, передаваемую на уровне земли.

В то же время, если снег частично растает и замерзнет, это наоборот может улучшить отражение. Исследователи отмечают, что жутковатая тишина после снегопада, как правило, представляет собой короткую паузу перед возобновлением "шумных работ".

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли неожиданную пользу снежных пейзажей — зимняя сказка повышает самооценку.