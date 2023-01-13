Чарівний звукоізолятор. Учені розповіли, з чим пов'язана тиша після снігопаду

Дослідники пояснили цікавий акустичний ефект, який ми спостерігаємо після того, як випадає сніг.

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Снігові зими — самі собою прекрасні, проте багато хто з нас міг помітити, що після снігопаду на вулиці відбувається щось чарівне — настає незвичайна тиша, яку навряд чи ми могли б спостерігати в будь-який інший день, пише The Guardian.

Своєрідна тиша частково пов'язана з меншою активністю людини, яка мимоволі настає після снігопаду, проте не лише. Цей ефект також частково пов'язаний з ефектом акустичного демпфування снігу. Сьогодні вчені вирішили пролити світло на цей "чарівний ефект".

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Дослідники зазначають, що вихід на вулицю після снігопаду цілком може здатися "чарівним", тому що ефект від засніжених ландшафтів суттєво підкреслюється зміною звукового ландшафту — здається, ніби на вулиці раптово стихає все.

Цей цікавий ефект всепоглинної тиші частково пов'язаний зі зниженням активності людини — на вулиці менше людей, менше руху на дорогах. Крім того, зупиняються будівельні майданчики, відкладається ремонт доріг і замовкають інші джерела антропогенного шуму. Навіть спів птахів однаково приглушений.

Однак дослідники зазначають, що це ще не все. Тиша після снігопаду також пов'язана з тим, що сніг, по суті, має акустичний демпфувальний ефект — тобто він приглушує відлуння, яке зазвичай відбивається від землі й інших поверхонь. Справа в тому, що сніг складається з кристалів льоду, які є хорошою звукоізоляцією. Проте в цьому випадку вони нещільно упаковані разом із великою кількістю снігу — отримуваний пористий матеріал є хорошим звукоізолятором.

Ще в 2008 році вчені провели дослідження на Алясці. Тоді експеримент показав, що холостий постріл із пістолета на засніженій поверхні послаблюється на 30 дБ — по суті це еквівалентно різниці між розмовою та шепотом.

Дослідники зазначають, що важливу роль у створенні "тиші після снігопаду" відіграє заломлення звуку. Це пояснюється тим, що під час снігопаду біля землі тепліше повітря, а над нею холодніше. Саме ця комбінація і змушує звук переломлюватися, згинаючи його вгору — це знижує гучність, яка передається на рівні землі.

У той же час, якщо сніг частково розтане і замерзне, це може покращити відбиття. Дослідники зазначають, що моторошна тиша після снігопаду, як правило, являє собою коротку паузу перед відновленням "шумних робіт".

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли несподівану користь снігових пейзажів — зимова казка підвищує самооцінку.