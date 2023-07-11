Жемчужина Древнего Египта: кто похоронен в Доме Осириса, самом важном объекте страны

Древние египтяне имели сильную веру в потустороннюю жизнь, что привело к тщательно продуманным и грандиозным погребальным ритуалам. Лучшие места захоронения доставались фараонам, которые строили величественные гробницы. Один из таких царских некрополей находится в Абусире, известный как "Дом Осириса".

Расположенный в пустыне Египта, примерно в 15 километрах к югу от Гизы, некрополь Абусир является древним местом захоронения. Его историческая ценность заключается в многочисленных пирамидах, храмах и гробницах, датируемых периодом Старого царства. Этот некрополь служил местом последнего упокоения фараонов Пятой династии, в частности Неферефре, Нюсерре Ини и Сахуре, пишет Ancient Origins.

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Абусир является частью знаменитых "Полей пирамид" — древнеегипетских погребальных комплексов, расположенных на тридцатикилометровом участке на плато Западной пустыни. Эти комплексы, которые включают Саккару, Гизу и Дахшур, расположены вблизи древней столицы Мемфиса в Нижнем Египте.

В 1902 году некрополь Абусир впервые открыл и назвал египтолог и исследователь Египта Ахмед бей Камаль. Однако только в 1970-х годах это место комплексно раскопала команда чешских археологов во главе с Мирославом Вернером.

Их раскопки в течение многих лет обнаружили значительные сооружения и артефакты, которые проливают свет на жизнь и культуру Древнего Египта. С тех пор Абусир признан одним из важнейших археологических объектов Египта.

Самой выдающейся особенностью некрополя Абусира являются разбросанные по всей территории комплексы пирамид. Эти удивительные сооружения служили гробницами для фараонов Пятой династии и были одними из первых пирамид, построенных из известняка вместо глиняного кирпича.

Эти удивительные сооружения служили гробницами для фараонов Пятой династии и были одними из первых пирамид, построенных из известняка вместо глиняного кирпича Фото: Aoswch (Axel Seedorff)/ CC BY-SA 2.0 DE

Одной из выдающихся пирамид в Абусире является пирамида Сахура, посвященная фараону Сахуру, который правил Египтом примерно 13 лет в начале 25 века до нашей эры. Стороны пирамиды составляют около 79 м, а ее высота достигает 47 м.

Примечательно, что он демонстрирует сложные рельефы и иероглифы, изображающие сцены из жизни и правления Сахуре. Имея около 370 м сложных рельефов, пирамида Сахуре превосходит большую пирамиду Хуфу, которая может похвастаться только 100 м такой детализации.

Еще одной значительной пирамидой, найденной в Абусире, является пирамида Нефериркаре Какай. Она построена для фараона Нефериркаре, который недолго правил Египтом в середине 25-го века до нашей эры.

В отличие от традиционной формы пирамиды, это сооружение имеет вид ступенчатой пирамиды с несколькими уровнями, размер которых уменьшается. Строительство завершили преемники Нефериркара после его смерти, хотя и в спешке с использованием более дешевых материалов.

Пирамида фараона Нюсерре Ини, наиболее плодовитого строителя среди правителей Пятой династии, лучше всего сохранившееся сооружение в некрополе. Она также знаменует собой последнюю гробницу для царя, построенную на этом месте, поскольку его преемники были похоронены в других местах, в частности в Саккаре.

Изначально возвышаясь на высоте 52 м и построенная из высококачественного известняка, она превратилась в курган из щебня с плиты. Тем не менее она стала источником важных археологических находок, дающих бесценное представление о строительной практике Пятой династии.

В дополнение к пирамидам, в некрополе Абусир находится несколько захоронений в мастабах высокопоставленных чиновников того периода. Мастаба — это прямоугольное сооружение с плоской крышей, которое обычно использовалось в качестве погребального здания на протяжении всей истории Древнего Египта. Среди выдающихся мастаб в Абусире — гробница Птахшепса, могущественного визиря при фараоне Нюсерре.

Кроме этого, некрополь Абусир содержит несколько меньших гробниц, предназначенных для захоронения членов королевской семьи и других важных лиц. Яркими примерами являются гробница священника Хетепи времен Третьей династии, гробница визиря Кара времен Шестой династии и гробница Нахтмина, королевского извозчика времен Рамзеса II, времен Девятнадцатой династии.

Что спрятано в "Доме Осириса"

Некрополь Абусир предлагает множество информации о жизни и культуре Древнего Египта. Его невероятные пирамиды, храмы, гробницы и сооружения являются сокровищницей исторических артефактов, которые позволили археологам реконструировать историю этой древней цивилизации. Несмотря на течение времени и разрушения, это место остается напоминанием о наследии древних египтян.

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