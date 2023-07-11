Таблетки из бумаги. Ученые научились превращать бумажные отходы в лекарства и не только

Ученые превратили бумажные отходы в сырье для производства распространенных болеутоляющих средств и не остановились на этом, в погоне за более экологичным будущим.

Многие из нас привыкли, что принять простую таблетку без рецепта от головной боли или температуры — удобное и быстрое решение. Но все эти таблетки, такие как парацетамол и ибупрофен, производятся с использованием химических веществ из сырой нефти. Производство этих очень распространенных лекарств играет определенную роль в нашей зависимости от ископаемого топлива, часто не учитывается. Однако группа ученых из Университета Бата, возможно, нашла надежное решение этой проблемы, пишет New Atlas.

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Вместо химикатов на основе нефти исследователи предлагают использовать отходы бумажной промышленности — химическое вещество бета-пинен, получаемое из сосновых деревьев. Возможно, вы никогда раньше не слышали о бета-пинене, но он является природным соединением и входит в состав ароматного скипидарного масла. Теперь, благодаря этому исследованию, он может играть еще более важную роль в здравоохранении и защите окружающей среды.

Но ученые не остановились на достигнутом. Они также использовали особый процесс, известный как "реакторы непрерывного потока", для производства не только парацетамола и ибупрофена, но и других важнейших компонентов для ряда лекарств и бытовых товаров. Одним из таких ингредиентов является 4-HAP — ключевой компонент бета-блокаторов, используемых при сердечных заболеваниях, лекарств от астмы и даже парфюмерии и чистящих средств.

Проще говоря, это исследование похоже на превращение мусорной кучи в сундук с сокровищами: из того, что обычно считается отходами, создается нечто чрезвычайно ценное и нужное. Более того, поскольку реакторы непрерывного потока легче использовать в больших масштабах, весь процесс может стать практической, повседневной частью производства лекарств.

Ученые с энтузиазмом относятся к этой работе, поскольку она показывает возможность производства важных лекарств более щадящим для нашей планеты способом. Кроме того, он позволяет избежать колебаний цен и геополитических осложнений, связанных с добычей нефти.

Доктор Джош Тиббетс, ведущий автор исследования, представляет себе будущее, в котором модель "биоперерабатывающего завода" заменит традиционный метод производства во многих сферах. Предложенная модель позволяет по-новому взглянуть на использование побочных продуктов бумажной промышленности, превращая их в ряд экологичных и ценных химических веществ.

Однако следует помнить, что, хотя это открытие впечатляет и радует, оно является лишь первым шагом на долгом пути. Настоящим испытанием станет успешное масштабирование этого процесса и его последующее применение в фармацевтической промышленности. Как и в случае с любыми другими научными открытиями, предстоит преодолеть множество препятствий, но данное исследование, безусловно, указывает нам перспективное направление для создания более экологичного здравоохранения.

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