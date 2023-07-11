Загадочная планета. Ученые сделали важное открытие о химическом составе Меркурия

Ученые использовали данные первого аппарата, полетевшего к Меркурию, чтобы выяснить особенности химического состава первой планеты от Солнца.

Меркурий остается для ученых одной из самых загадочных планет Солнечной системы. Например, известно, что у него есть такое же, как и у Земли железное ядро, но оно составляет 85% объема планеты. Ядро Земли занимает всего 15% объема. Ученые использовали данные первого космического аппарата, который побывал на орбите Меркурия под названием MESSENGER, что позволило выяснить, что Меркурий сильно отличается от нашей планеты по химическому составу. Оказалось, что в составе планеты содержится меньше кислорода, чем в составе Земли, а значит Меркурий появился из других строительных блоков в ранней Солнечной системе. В рамках нового исследования ученые из Университета штата Аризона, США, также использовали данные наблюдений аппарата MESSENGER, чтобы сделать новые открытия, пишет Phys.

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Ученые провели исследование для измерения уровня содержания на Меркурии такого химического элемента, как хром. А также для того, чтобы понять, как этот элемент распределен по планете.

Хром известен тем, что он устойчив к коррозии на металлических изделиях, а также придает цвет рубинам и изумрудам. Но он также может существовать в составе большого количества химических состояний, поэтому его обилие может дать полезную информацию об условиях, во время которых он попал в горную породу.

Меркурий остается для ученых одной из самых загадочных планет Солнечной системы Фото: NASA

Ученые выяснили, что количество хрома на Меркурии может отличаться в 4 раза в зависимости от того, где он включен в горные породы. Также ученые выяснили, что, как и в случае с железом, значительная часть хрома сконцентрирована внутри ядра планеты. И чем меньше кислорода в составе тех или иных слоев Меркурия, тем больше хрома здесь находится.

Новые данные, по словам ученых, значительно улучшают понимание химического состава планеты и геологических процессов, которые здесь происходят.

Авторы исследования заявили, что они впервые провели такой тщательный анализ наличия хрома на любой из известных планет. Хром, в зависимости от количества кислорода может находиться в оксидных, сульфидных или металлических минералах, и эта информация дает лучшее понимание о том, как мог быть создан Меркурий и что с ним происходило за миллиарды лет, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли возможное объяснения тому, как образовался Меркурий.

Также Фокус писал о новом открытии, которое касается соседки Меркурия – Венеры. Ученые обнаружили в нижних слоях атмосферы планеты вещество, которое может появится в результате деятельности живых организмов.