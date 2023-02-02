Как сформировался Меркурий, чье ядро намного больше положенного: ученые нашли ответ

Астрономы нашли возможные объяснения тому, как образовалась самая близкая к Солнцу планета.

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Созданные учеными модели формирования Солнечной системы в основном объясняют особенности этого процесса. Но данные модели не могут до сих пор точно определить процесс формирования планет земной группы, а особенно Меркурия. Новое исследование предполагает, что нужно уделить больше внимания планетам-гигантам Солнечной системы, чтобы понять эволюцию гораздо меньших планет, пишет Universe Today.

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Из всех каменистых планет внутренней части Солнечной системы Меркурий является самой странной планетой. Во-первых, он имеет самую маленькую массу по сравнению с Землей, Марсом и Венерой. А во-вторых, Меркурий имеет огромное ядро по сравнению с его небольшими размерами. Поэтому при моделировании эволюции планет Солнечной системы возникают проблемы, ведь ученые не понимают, как могло появиться такое ядро, если сама планета не выросла до больших размеров. В рамках нового исследования группа астрономов создала новую модель формирования Солнечной системы и изучила несколько возможных объяснений странных особенностей Меркурия.

Согласно существующим представлениям о формировании Солнечной системы, миллиарды лет назад наше Солнце было окружено протопланетным диском, который состоял из газа и пыли. Со временем появились более крупные куски космических камней, которые объединились в более крупные объекты под названием планетезимали. Последние сталкивались друг с другом и сливались вместе, что привело к появлению планет.

[ + – ] Сравнительные размеры планет земной группы (слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс) Фото: Wikipedia

Ученые считают, что внутри протопланетного диска, то есть в регионе ближе к Солнцу, изначально был сконцентрировано слишком мало вещества. С другой стороны, планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, и другие, изначально находились намного ближе к Солнцу, чем сейчас. Со временем они переместились на свои нынешние орбиты. Во время этого движения планеты-гиганты способствовали еще большей дестабилизации протопланетного диска, что могло привести к удалению из его внутренней части еще большего количества вещества.

[ + – ] Из всех каменистых планет внутренней части Солнечной системы Меркурий является самой странной планетой. Во-первых, он имеет самую маленькую массу по сравнению с Землей, Марсом и Венерой. А во-вторых, Меркурий имеет огромное ядро по сравнению с его небольшими размерами Фото: NASA

В новой модели формирования Солнечной системы, ученые предположили, что изначально во внутренней части протопланетного диска было много планетезималей. И действительно, как показало моделирование, планеты-гиганты во время миграции унесли с собой много вещества для строительства планет из внутренней части протопланетного диска. Оставшиеся объекты продолжали частые столкновения, в результате чего большое количество тяжелых металлов попало на самую близкую к Солнцу планету. Таким образом появилось огромное ядро Меркурия.

Если модель показала, что ядро этой планеты имеет большой размер, т ос массой планеты определится оказалось труднее. По слова мученых, модель показывала, что при таком развитии событий все равно Меркурий должен быть больше в 2-4 раза, чем он есть на самом деле.

Поэтому вопрос с несоответствие размеров ядра и планеты и ее общих размеров остается все еще открытым. Астрономы считают, что нужно более внимательно подойти к изучению потенциальных химических свойств протопланетного диска. Также возможно вещество вблизи Солнца не могло так хорошо накапливаться, чтобы сформировать большую, чем есть сейчас Меркурий, планету.

Фокус уже писал о том, что астрономы сделали одно из очень важных открытий, которое касается Юпитера. Они выяснили, что на самом деле у этой планеты больше спутников, которые наконец-то удалось обнаружить.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что на Земле находятся фрагменты Меркурия. По мнению исследователей, когда-то давно Меркурий был как минимум вдвое больше своего нынешнего размера.