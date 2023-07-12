Защищаются шипами. Ученые обнаружили, что вороны и сороки строят гнезда из ловушек для птиц

Исследование показывает, что птицы используют в качестве строительного материала для гнезд металлические шипы, которые должны были бы их отпугивать.

Птицы известны использованием человеческого мусора для строительства гнезд, однако даже эксперты в этой области не были готовы к тому, на какие ухищрения пошли городские вороны и сороки. Голландские исследователи выявили несколько примеров "удивительной" способности врановых приспосабливаться к городской среде, пишет The Guardian.

Исследователи из Музея естественной истории в Роттердаме и Центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене изучили гнезда городских ворон и сорок, собранные с деревьев в Нидерландах и Антверлене в Бельгии. Ученые были весьма удивлены, когда поняли, что гнезда почти полностью построены из полос длинных металлических шипов, которые часто крепят к зданиям, чтобы сдержать птиц от сидения на этих конструкциях.

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Открытие весьма удивило исследователей, а потому они попробовали найти подобные свидетельства где-нибудь еще — поиски увенчались успехом и дополнительные примеры были найдены в Энсхеде в Нидерландах и Глазго. По словам директора Музея естественной истории Роттердама Кеса Меликера, это удивительное открытие, так как птицы буквально используют то, что должно было бы их отпугивать в качестве строительного материала для своих гнезд.

Одно из гнезд из шипов от птиц Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Ученые отмечают, что в общей сложности они изучили четыре гнезда: три из них были построены сороками и одно воронами. Исследователи отмечают, что вороны использовали шипы в качестве прочного материала для строительства, однако сороки "использовали их по назначению" — в большинстве случаев шипы были размещены по краям гнезда, вероятно, чтобы отпугивать хищников.

По словам биолога из Центра биоразнообразия Naturalis Ауке-Флориана Хиемстра, даже для него, который большую часть жизни исследует гнезда птиц, эти кажутся чем-то невероятным. Исследователь отмечает, что ему еще ни разу не доводилось видеть подобной конструкции.

Отметим, что это не первый раз, когда птицы используют городские материалы для строительства своих гнезд. Например, в 1933 году южноафриканский музей сообщил, что вороны использовали для строительства твердотянутую медь, оцинкованное железо и даже колючую проволоку. Более того, исследователи отмечают, что в гнездах птиц также можно найти гвозди, шурупы и даже использованные шприцы.

Птичье гнездо из противоптичьих шипов и полосы шипов (внизу справа) Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

По словам соавтора исследования, орнитолога из Бирмингемского университета, доктора Джима Рейнольдса, действительно удивительным и ироничным в этой истории кажется то, что сороки и вороны использовали для строительства гнезд то, что по мнению людей, должно было бы их отпугнуть от зданий. По его словам, шипы не только помогают защитить гнезда, но и могут служить демонстрацией, чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как отличить ворону от ворона: черные перья и глазки бусинки.