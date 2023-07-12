Артефакт из Британского форта Виндоланда: кому на самом деле принадлежит римская бронзовая рука

Форт Виндоланда является одним из первых римских гарнизонов в Англии. В течение нескольких веков в Виндоланде построили девять фортов, которые стали важным историческим наследием региона и одновременно одним из самых сложных археологических объектов в Британии.

В 2018 году исследователи обнаружили реалистичную бронзовую руку, которая размерами напоминала детскую. После тщательного осмотра исследователи обнаружили, что на ладони есть место для вставки, которая сейчас отсутствует. Также в основании руки есть отверстие, которое указывает на то, что она к чему-то крепилась, пишет Arkeonews.

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Артефакт нашли в нескольких метрах от храма, посвященного Юпитеру Долихену. Вероятно, она выполняла религиозную функцию. Подобные находки находили и в других храмах божества. Сейчас рука выставлена на всеобщее обозрение в Музее Виндоланда.

В 2018 году исследователи обнаружили реалистичную бронзовую руку, которая размерами напоминала детскую Фото: Vindolanda Charitable Trust

Доктор Эндрю Бирли, генеральный директор и директор по раскопкам Vindolanda Trust, прокомментировал: "Мы не ожидали найти такой прекрасно сохранившийся и редкий культовый артефакт так скоро после начала сезона раскопок 2018 года. Когда мы раскопали соседний храм Долихена в 2009 году, было ясно, что храмовые сокровища вывезли в римские времена. Однако эта находка, сделанная поблизости, напоминает нам, что жизнь храма и практики, связанные с поклонением Долихену, явно простирались за пределы его каменных стен".

Культ Юпитера Долихена окутан тайной, поскольку сохранилось очень мало свидетельств о его мифах, литургии или ритуалах. Все, что известно об этой религии, основано на сохранившихся надписях, скульптурах или других примерах декоративного искусства из разных частей Римской империи.

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