День, когда все пошло не так. Озеро в Канаде определяет момент, когда люди навсегда изменили Землю

Авторы исследования отмечают, что дно озера Кроуфорд в Онтарио, хранит "шкатулку с воспоминаниями" нашей планеты в четком хронологическом порядке.

Слоистые отложения озера Кроуфорд в Онтарио (Канада) хранит в себе воспоминания, описывающие деятельность местных ирокезских общин в конце 13-15 веков, вплоть до прибытия европейских колонистов и до наших дней. Все эти события, по сути, описаны с ежегодным расширением и представляют собой такую себе "копилку воспоминаний", пишет Science Alert.

В результате группа экспертов назвала этот биосферный заповедник ЮНЕСКО местом, которое должно олицетворять собой начало эпохи антропоцена. Отметим, что антропоцен все еще не принят официально в качестве единицы геологического времени и определяется крупномасштабными изменениями, которые произвел наш вид на поверхности планеты.

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В исследовании 2016 года группа ученых под руководством подкомитета Международной комиссии по стратиграфии пришла к выводу, что человечество оставило чрезвычайно глубокие "шрамы на теле Земли", причем они настолько глубоки, что останутся заметными даже в далеком будущем. Простыми словами, даже после того, как построенные нами здания падут, а дороги превратятся в пустыню, на планете останутся геологические особенности, радиоактивные изотопы, химические концентрации и резкие сдвиги в летописи окаменелостей, которые будут хранить воспоминания о нашем присутствии.

Впрочем, ученые все еще спорят, останутся ли отклонения достаточно очевидными, чтобы определить целую эпоху — ответа на этот вопрос все еще нет. По словам заведующего крой радиохимии окружающей среды в Университете Саутгемптона и члена Рабочей группы по антропоцену (AGW) Эндрю Канди, присутствие плутония дает четкий показатель того, когда человечество стало настолько доминирующей силой, что смогло оставить свой уникальный "глобальный отпечаток" на теле Земли.

Дело в том, что в природе плутоний существует лишь в следовых количествах, тогда как в начале 1950-х человечество провело первые испытания водородной бомбы — в результате можно заметить беспрецедентный рост, а затем всплеск уровней плутония в образцах активной зоны, а с середины 1960-х наблюдается его резкое падение.

Ученые отмечают, что согласование простой меры, определяющей границу между главами в истории нашей планеты — является лишь первым шагом. Чтобы исследователи со всего мира пришли к единому знаменателю, эта мера фактически должна быть привязана к наблюдениям в одном месте. Простыми словами, необходимо место, известно как глобальная стратотипическая секция и точка, или золотой шип, который позволит стандартизировать границы между эпохами и этапами.

Последние три года исследователи из AGW провели в поисках потенциального золотого шипа. Наконец, похоже, им удалось найти идеальную точку. По словам микропалеонтолога из Университета Брока в Канаде Франсин Маккарти, они с коллегами обнаружили, что канадское озеро Кроуфорд является идеальным местом. Так как оно позволяет видеть изменения в истории Земли с годовым шагом в течение двух отдельных периодов воздействия человека на этот небольшой участок.

Ученые отмечают, что данное озеро весьма маленькое и очень глубокое, а потому воды в нем трудно смешиваются. Кальций и карбонат из близлежащих скал растворяется в водах озера и образуют кристаллы, оседающие на дно, что определяет каждый отдельный сезон. А пыльца, сажа и различные изотопы, попавшие в эти слои, отражают человеческую деятельность в недавние века.

По словам секретаря AGW, геолога из Университетского колледжа Лондона Саймона Тернера, отложения обнаруженные на дне озера в Онтарио, по сути, представляют собой "изысканную шкатулку", наполненную воспоминаниями о недавних изменениях окружающей среды за последние тысячелетия. Отметим, что далее предстоит голосование, так как антропоцен сможет заслужить свое место в Международной хроностратиграфической диаграмме, лишь в после того, как его золотой шип пройдет все голосования в различных комиссиях и союзах.

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