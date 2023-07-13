Диагностический леденец. Новая конфета способна собирать и надежно хранить слюну для анализа

Ученые превратили то, что раньше было рутинной и неприятной работой, в удовольствие, улучшив при этом срок хранения образцов.

Ученые Вашингтонского университета разработали новый метод сбора образца слюны на анализ, который прост, как леденец. И сравнение здесь ничуть не приукрашено, ведь новый метод сбора и является леденцом. Он называется CandyCollect и призван упростить процесс взятия проб, устранив некоторые неприятные моменты, традиционно связанные с ним, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

При обычном тестировании на инфекции, такие как фарингит или даже Covid-19, необходимо многократно сплюнуть в пробирку. Это может быть довольно неприятным, негигиеничным занятием, занимающим до пяти минут. Кроме того, при этом требуется выделение 2-3 миллилитров слюны, что порой не слишком просто.

Вот тут-то и приходит на помощь CandyCollect. Исследователи создали это инновационное устройство, которое по всем параметрам работает аналогично леденцу. Но вместо того, чтобы являться угощением для сладкоежек, оно предназначено для более удобного и эффективного сбора образцов слюны.

CandyCollect имеет ложкообразный конец со специальным спиралевидным желобком, который затем покрывается сладкой конфетной оболочкой. Но это не просто конфета. Она подслащена изомальтом — заменителем сахара, получаемым из свеклы.

Концепт тест-леденца, представленный учеными Фото: Analytical Chemistry

Волшебство заключается в химически обработанной поверхности пластиковой канавки. Она собирает и связывает бактерии из слюны, что позволяет впоследствии проанализировать их в лаборатории. При сосании CandyCollect слюна попадает в желобок и со временем накапливает бактерии.

Группа исследователей испытала CandyCollect, отправив его и два других традиционных набора для сбора слюны 28 добровольцам. Добровольцы использовали наборы в домашних условиях, а затем отправили их на лабораторный анализ. Результаты исследования оказались весьма многообещающими: каждый раз, когда традиционные наборы обнаруживали стрептококк или другие бактерии, CandyCollect также обнаруживал их.

Более того, люди, использовавшие CandyCollect, высоко оценили его как наиболее приятный метод забора слюны. И, что особенно впечатляет, CandyCollect показал точные результаты даже после того, как он пролежал при комнатной температуре в течение года.

Последствия этого исследования весьма значительны. Оно не только способно сделать тестирование более привлекательным для многих людей и тем самым повысить вероятность его прохождения, но и предлагает перспективное решение для длительного хранения таких образцов. В будущем это устройство, похожее на леденец, может изменить способ сбора образцов на различные инфекции, сделав этот процесс более простым, удобным и менее хлопотным.

Ранее Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Также Фокус писал о том, как сделать продукты слаще с помощью научной хитрости. Исследователь рассказал, как гены и диета формируют наш вкус и что мы можем сделать, чтобы продукты казались более сладкими, чем они есть.