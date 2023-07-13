Жуткие ритуалы майя: найдены обсидиановые ножи, которые использовали не по назначению (фото)

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) завершили ежегодный сезон раскопок в городе майя Кулуба на юге штата Юкатан. Во время исследований они обнаружили загадочный камень кубической формы, который возможно был жертвенным алтарем.

Подозрения исследователей еще больше укрепились, когда они обнаружили 16 жертвенных каменных ножей, все из которых остались неиспользованными. 13 из этих ножей изготовлены из обсидиана, известного своей остротой и прочностью, пишет Ancient Origins.

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В глубинах поселения Кулуба верховные жрецы, наделенные знаниями анатомии животных и человека, занимались выполнением точных разрезов и контролировали скорость смерти своих жертв. Вооруженные обсидиановыми ножами, эти религиозные деятели проводили сложные церемонии кровопускания, извлекая сердца, чтобы принести их в жертву богам. Такие обычаи, хоть и шокируют по современным меркам, однако имели огромное значение в мировоззрении майя, служа для задабривания божеств, которые контролировали засухи, наводнения и хрупкое равновесие космоса.

Альфредо Баррера Рубио, прилежный исследователь, связанный с INAH, сообщил, что раскопки обнаружили тайник из 16 жертвенных ножей в юго-западной части центральной площади Кулубы, в непосредственной близости от каменной плиты, которая, как полагают, служила алтарем для этих мрачных обрядов.

Кристиан Эрнандес Гонсалес, опытный археолог, подчеркнул ритуальное значение этой находки, отметив, что 16 ножей никогда не использовали для нанесения ран. Вместо этого они изготовлены как подношение богам.

Стоит отметить, что в то время как три ножа изготовлены из кремня, местного материала, остальные 13 сделаны из обсидиана, ресурса, который отсутствует на полуострове Юкатан. Гонсалес также объяснил, что эти обсидиановые лезвия происходят из центральной Мексики и Гватемалы, регионов, известных своими богатыми залежами этого вулканического стекла.

Найдены обсидиановые ножи для жертвоприношений

Обсидиан, исключительной острый и прочный, имел глубокое культурное и историческое значение в царстве майя. Плодородные земли Гватемалы, в частности, могли похвастаться богатыми запасами обсидиана, что способствовало разветвленной сети торговли с отдаленными цивилизациями на протяжении веков.

Цивилизация майя широко использовала гватемальский обсидиан в своих повседневных делах, в частности для резьбы и украшения нефрита сложными узорами. На протяжении всей истории мастера умело превращали этот ценный материал в различные инструменты, оружие и ритуальные артефакты — такие как ножи и зеркала — для использования в гаданиях и духовных церемониях.

Темные и кровавые ритуалы майя

Благодаря тщательному анализу источников об обсидиане исследователи смогли нанести на карту сложные торговые сети и пути обмена, которые соединяли различные территории майя, раскрывая экономическое и духовное значение этого почитаемого вещества. Духовная сила, которую приписывали обсидиану, была настолько глубокой, что после завоевания Центральной и Южной Америки в середине XVI века он быстро стал ценным достоянием Европы.

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