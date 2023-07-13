Кофейни как поля битв: почему кофе вызвал противоречивую борьбу с кофеином в Мекке

Кофе, неотъемлемая часть повседневной жизни для многих людей, имеет увлекательную историю. Интересно, что в начале 16 века в Мекке, родине пророка Мухаммеда и выдающемся центре исламского поклонения на Аравийском полуострове, употребление кофе вызывало споры и даже было запрещено.

Этот запрет приписывают Хайр-бею, консервативному губернатору Мекки. Легенда гласит, что он вместе с мусульманскими юристами и учеными того времени объявил кофе "харамом" — арабский термин, означающий "запретный" или "греховный" в глазах Аллаха, пишет Ancient Origins.

Однако странно, почему кофе, на первый взгляд, безобидный напиток, приравняли к таким серьезным преступлениям, как убийство, прелюбодеяние или употребление алкоголя.

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Чтобы понять эту классификацию, необходимо исследовать культурный и исторический контекст, окружающий этот напиток. Считается, что кофе на Ближний Восток привезли йеменские суфийские мистики, которые включили его в свои религиозные ритуалы для усиления концентрации внимания и духовной бдительности.

Они верили, что стимулирующие свойства кофе помогают поддерживать концентрацию и способствуют глубоким духовным переживаниям, что приводит к повышенному состоянию эйфории.

С приобретением популярности кофе стал источником споров в исламском мире. В эссе Кэтлин Зайдель "Coffee — The Wine of Islam" показано, что мусульманские ученые вели дебаты о потреблении напитка. Некоторые из них скептически относились к эффектам кофеина и социальным встречам, связанным с кофепитием, которые они считали развратными или подрывными.

"Кофейня в Константинополе" (Amedeo Preziosi) Фото: Public Domain

В начале 1700-х годов на фоне яркого разнообразия Мекки кофейни превратились в оживленные социальные центры по всему Ближнему Востоку и Восточной Африке. Эти заведения способствовали интеллектуальному дискурсу, культурному обмену и служили местом для музыки, развлечений и политических дискуссий, и все это сопровождалось потреблением кофе.

В этом заключается суть подозрений Хайр-бея. Кофейни собирали людей вместе под предлогом наслаждения любимым напитком. Это вызвало беспокойство, что эти места могут стать рассадником протестов против его правления и конкурентами мечетей.

Несмотря на то, что кофе — слабый стимулятор, некоторые исламские имамы и ученые считали, что кофеин, содержащийся в кофе и чае, может вызвать эффекты, изменяющие сознание, сравнимые с наркотиками.

Как следствие, в 1511 году введен запрет на кофе, который, по некоторым данным, просуществовал примерно 13 лет. Только в 1524 году, по приказу Сулеймана Великолепного, запрет отменили.

Популярный нарратив, связанный с этим эпизодом, утверждает, что Хайр-бея казнили за строгие меры против кофе.

История кофе

Итак, историческое путешествие кофе в Мекку отражает невероятное взаимодействие культурных, религиозных и политических факторов. Споры вокруг него обусловлены его восприятием, характером кофеен как социальных пространств и потенциальной угрозой, которую они представляли для тогдашних властных структур. Хотя запрет на кофе в Мекке отошел в прошлое, его наследие свидетельствует о неизменной привлекательности и важности этого древнего напитка.

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