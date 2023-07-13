Освободить Дори. Аквариум с тропическими рыбками производит столько же парниковых газов, как и авто

Исследование показывает, что содержание аквариума с тропическими рыбками оказывает такое же влияние на климат планеты, что и поездка на тысячи километров.

Углеродный след владельцев домашних животных, таких как собаки и кошки, был рассчитан исследователями ранее. Однако теперь ученые впервые оценили выбросы углекислого газа в результате содержания тропического аквариума, а также предполагаемое потребление воды, пишет Daily Mail.

На это раз исследователи из Исследовательского института водных ресурсов Кардиффского университета сосредоточились на изучении углеродного следа и воздействии содержания домашних рыбок на окружающую среду. Отметим, что подобное исследование было проведено впервые в истории.

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По словам соавтора исследования, научного сотрудника, доктора Уильяма Перри, только в Великобритании около 4 миллионов домохозяйств владеют домашними рыбками, при этом 70% из них содержат тропические пресноводные аквариумы. Для данного исследования Перри с коллегами разработали оценки воздействия рыбного хозяйства на окружающую среду в нескольких странах северной Европы, в том числе:

Франция;

Польша;

Великобритания.

Отметим, что данные оценки были применены в контексте пресноводных и морских аквариумов. Согласно оценкам исследователей, в зависимости от размеров аквариума и условий эксплуатации, средний тропический аквариум производит около 85-635 килограммов CO2 в год. Фактически это можно сравнить с выбросами парниковых газов, которые эквивалентны поездке на мотоцикле длинной в 5,5 тысячи километров или поездке на авто длиной в 3,6 тысячи километров.

Согласно данным Департамента транспорта, в среднем автомобилист совершает около 440 поездок в год и проезжает в среднем около 7,7 тысячи километров, что соответствует выбросам примерно 875 кг CO2.

По словам доктора Перри, важными экологическими факторами были нагрев воды, в особенности в больших аквариумах, а также страна происхождения из-за разного уровня обезуглероживания электрических сетей в разных странах.

Исследователи отмечают, что содержание декоративных рыбок, вероятно, является более экологически сознательным выбором домашних животных, чем содержание собаки или кота среднего размера, ведь они, вероятно, производят значительно больше парниковых выбросов за счет потребления мяса. Однако теперь исследователи отмечают, что воздействие содержания аквариумов с тропическими рыбками на окружающую среду также может быть весьма существенным в зависимости от ряда факторов:

размера аквариума;

содержания аквариума;

страны содержания.

В то же время исследователи отмечают, что существует несколько улучшений, которые позволят снизить воздействие на окружающую среду. Например, содержание рыбок будет более экологическим, когда национальные энергетические сети начнут обезуглероживаться. В то же время уменьшить воздействие на окружающую среду высокого потребления воды окажется не так-то просто — это потребует решения проблемы на индивидуальном уровне.

Ученые отмечают, что результаты данного исследования являются важными, так как людям необходимо осознавать свою ответственность не только за питомцев, но и их воздействии на окружающую среду.

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